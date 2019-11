Völlig überfüllt, mangelnde Hygiene - die Zustände in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln sorgen immer wieder für Kritik. Die Regierung in Athen will nun drei Einrichtungen schließen und durch neue Zentren ersetzen.

Griechenland will die drei größten Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln der Ostägäis schrittweise schließen. Die deutlich überfüllten Lager auf Lesbos, Chios und Samos sollten durch neue Einrichtungen mit Aufnahmekapazitäten von je mindestens 5000 Menschen ersetzt werden, teilte die Regierung in Athen mit.

Regierungssprecher Stelios Petsas sprach von "Abflug- und Identifikationszentren". In ihnen sollen jene Migranten untergebracht werden, die keine Aussicht auf Asyl haben und zurück in ihre Herkunftsländer gebracht werden sollen. Es soll sich dabei um geschlossene Lager handeln, die die Migranten nicht verlassen dürfen. Alle weiteren Flüchtlinge, die Aussicht auf Asyl haben, sollen aufs griechische Festland gebracht werden.

"Explosive" Lage

Hilfsorganisationen kritisieren immer wieder die schlechten Bedingungen für die Migranten auf den griechischen Inseln. Neben der Überfüllung verweisen sie etwa auf mangelnde Hygiene. Erst Ende Oktober hatte die Menschenrechtskommissarin des Europarats gewarnt, die Lage der Flüchtlinge sei "explosiv" und stehe "am Rand einer Katastrophe".

Zuletzt lebten mehr als 32.000 Menschen in den Flüchtlingslagern auf den Inseln. Schon in den vergangenen Wochen ließ die Regierung Migranten aufs Festland bringen, um die Lager zu entlasten. Insgesamt will sie bis zum Ende des Jahres mehr als 20.000 Flüchtlinge aus Festland holen und sie in allen Landesteilen in Wohnungen und verlassenen Kasernen der Armee unterbringen.