Bei einem Großbrand auf einem Schiff der US-Marine sind mehr als 20 Menschen verletzt worden. Die Ursache des Feuers in San Diego ist bisher unbekannt.

Bei einer Explosion und einem Brand auf einem Schiff des US-Militärs in San Diego sind mindestens 21 Menschen verletzt worden. 17 Seeleute und vier Zivilisten seien mit "nicht lebensgefährlichen Verletzungen" ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher. Zudem trugen laut Medienberichten mehrere Feuerwehrleute Verbrennungen und Rauchvergiftungen davon.

Die Feuerwehr befürchtet, dass der Brand noch tagelang wüten wird.

Der Brand war auf der "USS Bonhomme Richard" gemeldet worden, einem 255 Meter langen amphibischen Mehrzweckangriffsschiff, das zu Routinewartungsarbeiten in ihrem Heimathafen lag. Zu dem Zeitpunkt seien etwa 160 Seeleute an Bord gewesen, so Raney. Wenn das Schiff in Betrieb ist, sind es in der Regel um 1000. Auf dem Schiff können Helikopter starten und landen, und es kann kleinere Schiffe und Amphibienfahrzeuge aufnehmen.

Über San Diego war eine große, dunkle Rauchwolke zu sehen. Die Ursache der Explosion ist bisher unklar. Das Feuer könne noch "tagelang" weiter brennen, sagte der Feuerwehrchef von San Diego, Colin Stowell, dem Sender CNN.