Weiterer Personalwechsel im Pentagon: Der geschäftsführende US-Verteidigungsminister Shanahan zieht sich zurück. Seinen Platz solle Heeres-Staatsekretär Esper einnehmen, kündigte Präsident Trump an.

In den USA gibt es erneut einen Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums. Der geschäftsführende Minister Patrick Shanahan will das Pentagon doch nicht dauerhaft leiten, wie US-Präsident Donald Trump bei Twitter erklärte.

Shanahan werde nicht weiter durch den Bestätigungsprozess im Senat gehen, so Trump. Er wolle mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Shanahan habe einen "wundervollen Job" gemacht und herausragenden Dienste geleistet. Trump hatte den früheren Boeing-Manager erst vor wenigen Wochen als dauerhaften Chef des Verteidigungsministeriums nominiert. Für den Posten ist die Bestätigung durch den Senat nötig.

Der geschäftsführende Verteidigungsminister Shanahan will das Amt nicht dauerhaft übernehmen.

Ein neuer Kandidat ist schon da

Statt Shanahan soll nun der bisherige Verwaltungschef des US-Heeres, Mark Esper, kommissarisch Verteidigungsminister werden. Esper ist bisher "Secretary of the Army" und damit der hochrangigste Zivilist im US-Heer, der direkt dem Verteidigungsminister unterstellt ist. "Ich kenne Mark und habe keinen Zweifel, dass er einen fantastischen Job machen wird", twitterte Trump.

Es ist bereits der zweite Wechsel an der Spitze des Pentagon innerhalb rund eines halben Jahres. Der frühere Verteidigungsminister Jim Mattis war im Dezember aufgrund seiner ablehnenden Haltung zu Trumps Syrien-Kurs zurückgetreten. Sein Stellvertreter Shanahan übernahm das Ministeramt. Unter ihm wurden die US-Truppen in der Golfregion zuletzt deutlich verstärkt. Grund ist der Iran-Konflikt.