Irans Präsident offenbar an Bord "Vorfall" mit Hubschrauber der Präsidentenflotte Stand: 19.05.2024 16:53 Uhr

Mit einem Hubschrauber der iranischen Präsidentenflotte soll es einen Vorfall gegeben haben: Es habe eine "harte Landung" gegeben, heißt es aus Teheran. An Bord sollen Präsident Raisi und Außenminister Amirabdollahian gewesen sein.

Rettungskräfte im Iran haben laut einem Bericht des staatlichen Fernsehens versucht, einen Hubschrauber zu erreichen, der bei einer Reise mit Präsident Ebrahim Raisi und Begleitung in "einen Vorfall" verwickelt gewesen sei. Der Hubschrauber habe eine "harte Landung" hingelegt, hieß es in dem Bericht. Ebenfalls an Bord war den Angaben zufolge der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian.

Das Staatsfernsehen berichtete weiter, der Vorfall habe sich in der Nähe von Jolfa, einer Stadt an der Grenze zu Aserbaidschan, etwa 600 Kilometer nordwestlich der iranischen Hauptstadt Teheran, ereignet.

Rettungskräfte auf dem Weg

Laut Irans Innenministerium warte man auf weitere Details zu dem Vorfall. Rettungsteams des Roten Halbmonds versuchten, zu dem Ort vorzudringen. Aufgrund der Unwegsamkeit des Gebiets und der ungünstigen Wetterbedingungen, insbesondere des starken Nebels, werde die Such- und Rettungsaktion einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die Nachrichtenagentur Fars rief die Bevölkerung auf, für den Präsidenten zu beten.

Raisi war in der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan unterwegs gewesen, um einen Staudamm auf dem Fluss Aras einzuweihen. Der 63-jährige ist seit Sommer 2021 Präsident der Islamischen Republik Iran.