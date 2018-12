Der belgische Ministerpräsident Michel steht künftig an der Spitze einer Minderheitsregierung. Die rechte Partei N-VA war im Streit über den UN-Migrationspakt aus der Koalition ausgestiegen.

Von Stephan Ueberbach, ARD-Studio Brüssel

Brüssel erlebt turbulente politische Tage: Krisensitzungen des Kabinetts, Pressekonferenzen in der Nacht, immer wieder Sondersendungen in Radio und TV.

Es ist eine Krise, die es in sich hat, denn der Streit über den Migrationspakt der Vereinten Nationen hat die Regierung gesprengt. Die rechtsgerichtete flämische Regionalpartei N-VA lehnt den rechtlich unverbindlichen Vertrag kategorisch ab.

Die drei anderen Bündnispartner wollen ihn dagegen unterschreiben. Die große Mehrheit im belgischen Parlament ebenfalls. Der Koalitionsbruch war ganz offensichtlich nicht mehr zu vermeiden. Geht die N-VA freiwillig? Oder hat Premierminister Charles Michel die flämischen Nationalisten rausgeworfen? Jan Jambon, inzwischen Ex-Minister der N-VA, sagte dem belgischen Rundfunk: "Die Sache ist zu ernst, um da jetzt irgendwelche Spielchen zu machen. Ich denke, formell ziehen wir uns aus der Regierung zurück. Das ist die korrekte Formulierung, denn wir haben gesagt: Wenn die Regierung nach Marrakesch geht, dann passiert das ohne uns."

Genau so wird es kommen. Ministerpräsident Michel will die Reise nach Marrakesch wie geplant antreten und bei der UN-Konferenz den Migrationspakt unterschreiben. Er wirft der N-VA vor, das Abkommen lange Zeit mitgetragen, dann aber die gemeinsame Haltung aufgekündigt zu haben. "Ich breche auf als Chef der belgischen Regierung und als Vertreter einer orange-blauen Koalition, die verantwortlich handelt."

Orange und Blau - das sind die Farben der Liberalen und Christdemokraten. Mit denen will Michel weiterregieren - als Chef einer Minderheitsregierung, die sich von Fall zu Fall die Unterstützung der Oppositionsparteien sucht. Die Grünen schließen das nicht aus, auch wenn sie die aktuellen Haushaltspläne als unsozial ablehnen. "Wir werden diese Regierung nicht reparieren, wir werden das Land aber auch nicht blockieren, sondern wir wollen uns engagieren", sagt Fraktionschef Kristof Calvo.

Belgische Regierungskoalition zerbricht nach Streit über UN-Migrationspakt

tagesschau 20:00 Uhr, 09.12.2018, Markus Preiß, ARD Brüssel





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-481023~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Enge Zusammenarbeit mit Parlament geplant

Die neue Koalition will sich vor allem auf die Bereiche Kaufkraft, innere Sicherheit und Klimaschutz konzentrieren. Das sagte Regierungschef Michel nach der ersten Kabinettssitzung. "Wir haben uns auf drei Punkte verständigt, die sind für uns besonders wichtig, und da werden wir jetzt genauer besprechen, was wir machen werden in den nächsten Tagen und Wochen." Außerdem will Michel eng mit dem Parlament zusammenarbeiten. Das ist kein Wunder, schließlich ist er auf die Hilfe der Opposition angewiesen.

Das neue Kabinett steht vor einer schwierigen Aufgabe, denn die orange-blaue Koalition kommt im Parlament gerade mal auf 52 Sitze. Nötig für die Mehrheit sind 76, und die stärkste politische Kraft des Landes, die N-VA, sitzt ab jetzt in der Opposition. Die drei Minister der Regionalpartei werden durch zwei Staatssekretäre ersetzt.

König Philippe hat die Regierungsumbildung inzwischen abgesegnet. Damit ist das bisherige Vierer-Bündnis auch formell am Ende. Dass die wegen der N-VA-Beteiligung als "Kamikaze-Koalition" bezeichnete Regierung überhaupt vier Jahre halten würde, hat ohnehin viele überrascht. Und jetzt sieht alles danach aus, als ob der Wahlkampf schon begonnen hätte.

N-VA schwächelt in Umfragen

Die harte Haltung der flämischen Nationalisten im Streit über den Migrationspakt dürfte nämlich auch damit zu tun haben, dass die Partei in den Umfragen seit Monaten schwächelt. So richtig hatte der Aufstand der N-VA gegen den Vertrag erst nach dem österreichischen Nein im Oktober und der folgenden internationalen Debatte begonnen. Eine fremdenfeindliche Online-Kampagne musste die Partei nach heftigen Protesten kleinlaut zurückziehen. Das war wohl ein Vorgeschmack auf das, was jetzt kommt.

Carl Devos, Politologe an der Universität Gent, sagte dem öffentlich-rechtlichen Sender VRT: "Ich fürchte, dass uns jetzt viele Monate voller Chaos und Verzweiflung bevorstehen. Die Regierung 'Michel 2' hat nur für eine Sache eine Mehrheit, nämlich nach Marrakesch zu gehen und dort den UN-Migrationspakt zu unterstützen. Aber wenn sie zurückkommt, dann ist es vorbei."

Belgien steht also vor politisch unsicheren Zeiten. Stand heute jedenfalls ist mehr als offen, ob es Premierminister Michel tatsächlich gelingt, mit einer Minderheitsregierung die Zeit bis zum regulären Wahltermin im Mai nächsten Jahres zu überstehen.