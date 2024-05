Strafmaß verkündet 30 Jahre Haft für Angriff auf Ehemann von Pelosi Stand: 17.05.2024 21:44 Uhr

Kurz vor den Kongresswahlen 2022 griff ein Mann den Ehemann von Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi mit einem Hammer an. Er wurde nun zu 30 Jahren Haft verurteilt - wegen Körperverletzung und versuchter Entführung.

Gut anderthalb Jahre nach der Hammer-Attacke auf den Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi ist der Attentäter zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die zuständige Richterin in San Francisco gab nun dieses Strafmaß bekannt. Der Angreifer war bereits im November von einer Geschworenenjury wegen der versuchten Entführung einer Amtsperson und Körperverletzung eines unmittelbaren Familienangehörigen einer Amtsperson für schuldig befunden worden.

Täter plante Entführung von Pelosi

Der heute 84-jährige Pelosi war im Oktober 2022 - wenige Tage vor den US-Kongresswahlen - im Haus des Ehepaares in San Francisco überfallen und schwer verletzt worden. Er musste nach dem Angriff wegen eines Schädelbruchs und ernster Verletzungen am rechten Arm und an den Händen operiert werden.

Der Täter hatte es auf die damalige Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, abgesehen, sie bei dem Überfall aber nicht angetroffen. Er wurde noch am Tatort festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hatte 40 Jahre Haft gefordert.

Vor der Verkündung des Strafmaßes richtete Nancy Pelosi ein Schreiben an das Gericht, in dem sie dieses aufforderte, eine "sehr lange" Haft zu verhängen. Der Angriff habe "verheerende Folgen für drei Generationen unserer Familie" gehabt, schrieb sie. Bis heute werde ihr Zuhause von den Erinnerungen an das Verbrechen heimgesucht.