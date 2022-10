Einbruch in Haus von US-Politikerin Ehemann Nancy Pelosis attackiert Stand: 28.10.2022 23:15 Uhr

Ein Einbruch ins Haus der US-Spitzenpolitikerin Pelosi sorgt für schockierte Reaktionen. Sie selbst war nicht vor Ort - ihr Ehemann wurde von dem Eindringling verletzt. Es gibt Hinweise, dass dieser es auf die Politikerin abgesehen hatte.

Der Ehemann der demokratischen US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi ist bei einem nächtlichen Einbruch mit einem Hammer verletzt worden. Der Polizei zufolge war ein Mann in das gemeinsame Haus in San Francisco eingedrungen. Der Angreifer "Wo ist Nancy, wo ist Nancy?" gerufen haben, berichten mehrere Medien unter Berufung auf Behördenvertreter.

Paul Pelosi wurde mehrfach am Kopf getroffen und ins Krankenhaus gebracht. Es werde erwartet, dass er sich vollständig von dem Angriff erhole, sagte der Sprecher der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Drew Hammill.

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben gegen 2.30 Uhr in der Früh zum Haus gerufen. Dort fanden die Beamten den 82-Jährigen und den 42-jährigen Angreifer vor, wie Polizeichef William Scott sagte. Beide hätten einen Hammer umklammert. Der Angreifer habe Pelosi den Hammer entrissen und begonnen, auf ihn einzuschlagen. Dann sei er von Polizisten überwältigt und festgenommen worden.

Paul Pelosi wurde bei dem Angriff mit einem Hammer verletzt. Bild: REUTERS

Suche nach dem Motiv

Ihm würden unter anderem ein versuchtes Tötungsdelikt, Körperverletzung und Einbruch vorgeworfen. Zu seinem Motiv seien Ermittlungen aufgenommen worden - es ist bislang unklar. Laut dem "Wall Street Journal" hatte der Festgenommene in der Vergangenheit auf Online-Plattformen rechtsextreme Ansichten und Verschwörungstheorien unter anderem zur Corona-Pandemie verbreitet.

Nancy Pelosi, Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, hielt sich zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht in San Francisco auf. Die Parteifreundin von Präsident Joe Biden befand sich nach Angaben der Polizei des Kapitols in der Hauptstadt Washington. Sie ist häufig Ziel verbaler Attacken der politischen Rechten in Amerika. Ex-Präsident Donald Trump nennt sie immer wieder "Crazy Nancy" ("verrückte Nancy").

Geschockte Reaktionen

Der Angriff geschah eineinhalb Wochen vor den Kongress-Zwischenwahlen. Er sorgte für schockierte Reaktionen. Präsident Biden sprach von einem "furchtbaren Angriff". Der ranghohe republikanische Abgeordnete Steve Scalise äußerte sich "angewidert" über den Angriff.

Politiker beider großer Parteien haben vor den Wahlen Befürchtungen vor politischer Gewalt geäußert. Nach Angaben der Kapitol-Polizei hat sich die Zahl von Drohungen gegen Parlamentarier seit 2017 mehr als verdoppelt. Pelosi, deren Wahlkreis in San Francisco liegt, ist seit 2019 zum zweiten Mal die Sprecherin des Repräsentantenhauses. Die 82-Jährige ist damit protokollarisch die Nummer drei im Staat nach Präsident Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris.

Allerdings dürfte sie ihr Spitzenamt bald verlieren: Umfragen zufolge dürften die oppositionellen Republikaner den Demokraten bei den Kongresswahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus entreißen.