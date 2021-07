Pandemie in Australien "Covid-freies Paradies ist eine Illusion"

Australien galt lange als Vorzeigeland im Kampf gegen die Pandemie. Aber nun hat sich die Delta-Variante auch hier ausgebreitet. Und in der Bevölkerung wächst der Unmut gegen die Abschottungspolitik des Landes.

Von Jennifer Lange, ARD-Studio Singapur, zzt. Hamburg

Vor einem Jahr wollten sie heiraten. Stattdessen sehen sich der Australier Bolivar und seine Verlobte Veronica aus Ecuador nur über Videochat. Australien hat seine Grenze direkt zu Beginn der Pandemie dicht gemacht. Und will sie vor Ende 2022 nicht wieder öffnen.

"Es ist einfach herzzerreißend. Jedes Mal, wenn ich sie so sehe, dank der Technik. Es ist einfach so viel Angst in meinem Herzen im Moment", klagt Bolivar.

Familien werden getrennt

Mit der Grenzschließung will Australien das Coronavirus draußen halten. Die Regierung verfolgt - anders als etwa Europa - eine No-Covid-Strategie. Sie will also null Infektionen in dem Land.

Bolivar sieht das mit gemischten Gefühlen: "Ich verstehe, dass es einfach war, die Grenzen zu schließen und den Menschen zu sagen, dass alles wieder gut wird. Dass in einem Jahr das Virus verschwunden ist. Aber die Regierung sieht nicht, dass es Auswirkungen gibt. Familien werden getrennt, sie sehen nicht die menschliche Seite der Dinge."

Limousinenfahrer verteilte das Virus

Aber die australische Regierung hält an geschlossenen Grenzen fest. Bisher war sie damit erfolgreich. Premierminister Scott Morrison betont immer wieder, wie gut Australien bisher durch die Krise gekommen ist - mit lediglich rund 900 Toten.

Doch obwohl das Land weitgehend abgeriegelt ist, tauchen vereinzelt Corona-Fälle auf. Wie gerade in Sydney: Ein Limousinenfahrer, der eine Flugzeugbesatzung in ein Quarantänehotel gefahren hatte, verteilte das Virus in der Stadt. Jetzt gilt ein zweiwöchiger Lockdown, um die Verbreitung zu stoppen.

Der Gesundheitsberater Bill Bowtell kritisiert im australischen Fernsehen: "Wir stehen wirklich vor der schwersten Krise der Covid-Pandemie seit den ersten Tagen im Februar/März letzten Jahres. Was es noch schlimmer macht, ist, dass dies eine weitgehend vermeidbare und vorhersehbare Krise war."



Jeder zweite Australier im Lockdown

Inzwischen hat sich die besonders ansteckende Delta-Variante auch in anderen Landesteilen ausgebreitet. Jeder zweite Australier ist zurück im Lockdown. Zählt man wieder eingeführte strengere Corona-Maßnahmen mit, sind sogar 80 Prozent der Bevölkerung betroffen.

Ryan Kahn aus Sydney kann nachvollziehen, dass seine Stadt wieder im Lockdown ist. Er sitzt zu Hause im Wohnzimmer mit seiner Frau und den zwei Töchtern. Der Ausbruch der Delta-Variante besorgt die Familie, erzählt er am Telefon. "Ich bin frustriert, dass New South Wales nicht schon früher dicht gemacht hat. Denn diese Variante ist viel ansteckender als die anderen."

Wieder eine Abschottungspolitik?

Wie also raus aus der Krise? Die Zero-Covid-Strategie halten viele Forschende prinzipiell für richtig. Doch Australien könne mit seiner Abschottungspolitik nicht ewig weitermachen, sagt Tim Soutphommasane von der Universität von Sydney.

Australien muss anfangen, über die nächste Phase der Pandemie nachzudenken. Das Land kann nicht auf unbestimmte Zeit oder für einen längeren Zeitraum geschlossen bleiben, ohne dass es erhebliche wirtschaftliche, soziale und kulturelle Kosten gibt. Die Herausforderung für Australien besteht jetzt darin, darüber nachzudenken, wie es sicher wieder öffnen kann.

Zuerst kein Impfstoff - jetzt große Skepsis

Auch in Australien spielt das Impfen eine zentrale Rolle beim Weg aus der Pandemie. Eine Herdenimmunität werde das Land vermutlich nicht erreichen, sagen Wissenschaftler. Erst gab es keinen Impfstoff, und jetzt ist die Skepsis groß.

Der Hausarzt Brad McKay beobachtet das täglich in seiner Praxis: "Wir sind Opfer unseres eigenen Erfolgs", meint McKay. "Wir hatten ein paar Ausbrüche und konnten diese unter Kontrolle bringen. Ein großer Teil der Bevölkerung hat daher die Einstellung, dass wir einfach abwarten können, wie sich die Dinge entwickeln."

Eine Umfrage des Melbourne Institute zeigt, dass sich jeder dritte Australier nicht impfen lassen möchte oder zögert. Hauptgrund ist die Sorge vor Nebenwirkungen. Und viele sehen keine Notwendigkeit, solange die Grenzen geschlossen sind.

Die Impfkampagne in Australien läuft daher schleppend. Bisher sind gerade mal gut fünf Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Gefahr der wirtschaftlichen und sozialen Kosten

An der Universität von Sydney fürchten sie, dass Australien seinen Vorsprung gegenüber dem Rest der Welt verspielen könnte, wenn das Land beim Impfen nicht schnell Fortschritte macht. Soutphommasane meint: "Es besteht die reale Gefahr, dass andere Länder, die geimpfte Bevölkerungen haben, ihre wirtschaftliche Tätigkeit wieder aufnehmen können und Australien zurückbleibt."

Auch Bolivar aus Sydney sieht die wirtschaftlichen Kosten. Er arbeitet als Statistiker. Aber noch viel mehr treffen ihn die sozialen Kosten, weil er seine Verlobte seit über einem Jahr nicht sehen darf. "Ich bin 52 Jahre, sie ist 40 Jahre alt, wir haben noch nie Kinder gehabt und wollen noch eine Familie gründen. Es scheint, als gäbe es kein Ende, kein Licht am Ende des Tunnels."

"Gefangen auf dieser riesigen Insel"

Auch Ryan aus Sydney, der die Abschottungspolitik der Regierung sonst begrüßt, erkennt, dass Abschottung keine langfristige Strategie sein kann: "In mancher Hinsicht fühlt es sich so an, als wären wir ein wenig gefangen auf dieser riesigen Insel, obwohl es hier sicherer ist als anderswo auf der Welt."

Und Soutphommasane meint: "Australien als Covid-freies Paradies ist eine Illusion. Vielleicht ist es sogar eine Fantasie. Irgendwann wird Australien sich wieder mit der Welt auseinandersetzen müssen. Zumindest, wenn es eine moderne globalisierte Gesellschaft bleiben will."

Das Virus werde die Australier noch Jahre begleiten. Die Regierung könne nicht bei jedem Fall einen Lockdown verhängen, um die Zahlen wieder auf null zu bekommen. Australien müsse sich der Realität stellen: mit Covid leben oder zur Einsiedlernation werden.