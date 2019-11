Schuh über Musk "Es war höchste Zeit, dass er kommt"

Der Ingenieur Günther Schuh freut sich riesig darüber, dass Tesla-Chef Musk ein Werk nahe Berlin errichten will. Schuh baut selbst E-Autos. In den tagesthemen erklärt er, was Tesla für Deutschland bedeuten kann.

Tesla-Chef Elon Musk habe offensichtlich festgestellt, "dass, wenn man tolle Autos bauen will, dafür einen Standort in Deutschland haben sollte", so der Leiter des Lehrstuhls für Produktionssystematik RWTH Aachen. "Es ist doch toll, dass er das erkannt hat", sagte Schuh im tagesthemen-Interview. Er selbst hat als Mitbegründer der Firma StreetScooter ein E-Auto für Kurzstzrecken entwickelt und gebaut.

Als eine Bedrohung für die deutschen Autobauer bewertet Schuh Musks Ankündigung keineswegs. Ganz im Gegenteil. "Die BMW sind deshalb so gut, weil die Audi, die Daimler, die VW und die Ford so gut sind. Und dieser Wettstreit, den wir sozusagen auf unserem deutschen Hof haben, der hat die Autoindustrie so stark gemacht."

Wer in Kalifornien Autos baue, der tue dies in in einer "automobilen Wüste", so Schuh. "Da gibt es nichts. Keine Zulieferer, keine vorerfahrenen Experten. Wir haben das alles. Es war höchste Zeit, dass er kommt."

Lob für Musk, aber auch für die Bundesregierung

Das Silicon Valley habe uns vorgemacht, fundamental neue Geschäftsideen und neue Ansätze zu entwickeln. "Dass Musk dies nun überträgt auf das Mobilgeschäft, das hat uns alle überrascht", so Schuh. In Deutschland habe man ihm und dem Silicon Valley eine solche Innovation nicht in diesem Maße zugetraut. Ohne ihn hätte Deutschland gar nicht "dieses wunderbare Momentum in Richtung Elektromobilität, und wir hätten auch gar nicht diese ganzen Kampagnen".

Nicht nur Musk, sondern auch die Bundesregierung, insbesondere Wirtschaftsminister Peter Altmaier, müssten gelobt werden, weil sie sich für das Thema Batterie und Batterie-Forschung einsetzten. "Das alles lockt doch an. Und jetzt hat's funktioniert. Ich kann nur sagen: Hurra!"

Günther Schuh, Inhaber des Lehrstuhls für Produktionssystematik RWTH Aachen, zu den Plänen von Tesla

tagesthemen 22:15 Uhr, 13.11.2019





