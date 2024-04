Neues Pkw-Label Was sich beim Autokauf ändert Stand: 30.04.2024 15:16 Uhr

Die Angaben für Autokäufer auf dem so genannten Pkw-Label werden ab dem 1. Mai transparenter. Neben detaillierteren Verbrauchsangaben sind künftig auch die möglichen CO2-Kosten aufgeführt.

Wer einen Neuwagen kauft, erhält ab dem 1. Mai mehr Informationen beim Händler. Das 2011 eingeführte Pkw-Label, das Angaben zur Verbrauchseffizienz in den bekannten farbigen Balken enthält, wurde reformiert. Nach Angaben des ADAC werden die Angaben zum Sprit- oder Stromverbrauch und zu den CO2-Emissionen transparenter.

So werden neben dem "kombinierten" Kraftstoff- beziehungsweise Stromverbrauch auch ergänzende Angaben zum Energieverbrauch in der "Innenstadt", am "Stadtrand", auf der "Landstraße" und der "Autobahn" gemacht. Für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride wird zudem die elektrische Reichweite in Kilometern angegeben.

Gewicht spielt keine Rolle mehr

Auch ändert sich die Methodik für die CO2-Farbskala: Wie bisher wird ein Pkw von A (grün) bis G (rot) eingeteilt, aber die Skala orientiert sich nur noch am absoluten CO2-Ausstoß. Die bisherige Einteilung hatte auch das Fahrzeuggewicht berücksichtigt, was schwereren Fahrzeugen oft zu einer besseren CO2-Klasse verhalf.

Mögliche CO2-Kosten werden ausgewiesen

Neben der Kfz-Steuer und den Energiekosten pro Jahr werden nun auch die möglichen CO2-Kosten über die nächsten zehn Jahre ausgewiesen. Die steigende CO2-Bepreisung fossiler Kraftstoffe ist auf lange Sicht ein wesentlicher Kostenfaktor. Da ihre künftige Entwicklung unsicher ist, werden der Berechnung drei mögliche durchschnittliche CO2-Preise zugrunde gelegt.