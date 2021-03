Bundesrechnungshof Scharfe Kritik an Altmaiers Energiepolitik

Zu teuer, drohende Versorgungslücken: Der Bundesrechnungshof übt harsche Kritik am energiepolitischen Kurs von Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Vor allem die Strompreise für Privatleute und kleine Betriebe seien ein Problem.

Bei der Energiepolitik in Deutschland läuft aus Sicht des Bundesrechnungshofes einiges verkehrt. Die Verantwortung sieht das Institut beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unter Peter Altmaier. Neben den zu hohen Kosten für die Energiewende sind vor allem die Energiepreise für private Haushalte und kleine Betriebe den Prüfern ein Dorn im Auge.

Strompreise liegen bis zu 40 Prozent über EU-Durchschnitt

Während Großverbraucher in der Industrie moderate Preise für Strom zahlen, liegen die Preise für den Privathaushalt oder ein kleines Unternehmen um bis zu 40 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Zu diesem Ergebnis kommt der Rechnungshof in seinem Berichtsentwurf zur "Umsetzung der Energiewende". Damit seien die Strompreise die höchsten in Europa, ziehen die Rechnungsprüfer Bilanz und kritisieren:

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie steuert die Energiewende im Hinblick auf die gesetzlichen Ziele einer sicheren und preisgünstigen Versorgung mit Elektrizität weiterhin unzureichend.

Der Bundesrechnungshof spricht sich daher für eine grundlegende Reform der staatlichen Abgaben aus. Sonst drohe zum einen Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit Schaden zu nehmen, zum anderen könnte die Akzeptanz für die Energiewende sinken.

Wie sieht eine "preisgünstige Versorgung" aus?

Altmaiers Ministerium wiederum führt an, dass die Bezahlbarkeit bei den Energiekosten von mehreren Faktoren beeinflusst werde. Auch die Inflationsrate oder die Entwicklung der Einkommen spiele eine Rolle. Sich selbst hat das Bundeswirtschaftsministerium das Ziel einer "preisgünstigen Versorgung" gesetzt. Doch für den Bundesrechnungshof ist der Begriff zu schwammig. Er fordert eine konkrete Definition, wie eine solche Versorgung aussehen soll.

Rechnungsprüfer sehen Deutschland nicht für Blackout gewappnet

Auch beim Punkt Versorgungssicherheit sieht der Bundesrechnungshof Nachholbedarf. Die Annahmen des Bundeswirtschaftsministeriums seien hier "teils zu optimistisch und teils unplausibel". Denn die Energiewende reiße derzeit noch Lücken in eine absolut sichere Energievorsorgung. Durch das Abschalten von Kohle- und Atomkraftwerken drohe ein Engpass in der Versorgung von mehr als fünf Gigawatt an Leistung, was laut dem Bericht der Prüfer etwa vier großen Kohlekraftwerken entspricht. Das Wirtschaftsministerium müsse ein "Worst Case Szenario" untersuchen, um sich gegen die Gefahr von breiten Stromausfällen zu wappnen.