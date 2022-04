Nach Rubel-Erholung Russische Notenbank senkt Leitzins Stand: 08.04.2022 13:11 Uhr

Die russische Notenbank hat den Leitzins um drei Prozentpunkte auf 17 Prozent reduziert. Sie stellt weitere Zinssenkungen in Aussicht. Zuvor hatte der Rubel-Wechselkurs wieder Vorkriegsniveau erreicht.

Ungeachtet der Finanzsanktionen des Westens hat die russische Zentralbank den Leitzins gesenkt und ihre Geldpolitik wieder gelockert. Erst Ende Februar hatte die Notenbank in Moskau den Leitzins kurz nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine und als Reaktion auf die verhängten Sanktionen um 10,5 Prozent angehoben und damit fast verdoppelt. Mit dieser Zinserhöhung auf 20 Prozent wollte die Notenbank damals der Abwertung der Landeswährung Rubel und Inflationsgefahren entgegenwirken.

Rubel-Kurs auf Vorkriegsniveau

Zuletzt hat sich der Rubel aber deutlich erholt. Ein Dollar kostet derzeit gut 80 Rubel, Anfang März war der Preis zeitweise auf mehr als 150 Rubel für einen Dollar geschossen. Aktuell liegt der Wechselkurs wieder auf dem Niveau von vor dem Kriegsbeginn.

Die russische Notenbank begründet ihre jüngste Zinssenkung damit, dass die Risiken für die Finanzstabilität zwar nach wie vor vorhanden seien, aber vorerst nicht mehr zugenommen hätten, auch "dank der beschlossenen Kapitalkontrollmaßnahmen". Die russische Notenbank räumte aber ein. "Die externen Bedingungen für die russische Wirtschaft sind nach wie vor schwierig und schränken die Wirtschaftstätigkeit erheblich ein."

Russland vor Staatspleite?

Mittlerweile rückt für Russland eine Staatspleite näher: Erstmals wurden am Mittwoch Zahlungen für zwei Fremdwährungsanleihen nicht in Dollar, sondern in Rubel geleistet. Wegen der westlichen Blockade seiner Devisenreserven infolge des Krieges gegen die Ukraine will Moskau dies auch künftig so handhaben. Russland hat wegen der Sanktionen derzeit keinen Zugang zu den internationalen Anleihemärkten, um sich frisches Geld zu besorgen.