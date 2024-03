Börsenindex auf Rekordhoch DAX steigt erstmals über 18.000 Punkte Stand: 13.03.2024 09:29 Uhr

Erstmals in seiner Geschichte hat der DAX die Marke von 18.000 Punkten geknackt. Doch was sind die Gründe für diese fulminante Kursrally? Und können die Kurse jetzt weiter steigen?

Der DAX hat heute Börsengeschichte geschrieben: Kurz nach Handelsstart auf XETRA überspringt der deutsche Leitindex erstmals die Marke von 18.000 Punkten. In den ersten Handelsminuten geht es weiter aufwärts bis auf ein Rekordhoch von 18.001,42 Zählern. Damit hat der DAX gerade einmal drei Monate gebraucht, um die nächste Tausender-Marke zu knacken. Zur Erinnerung: Am 13. Dezember 2023 hatte der deutsche Leitindex erstmals über die Marke von 17.000 Punkten gelugt.

Zinshoffnungen als Kurstreiber

Doch was steckt hinter dieser rasanten Kursrally? Die wesentlichen Gründe für die Rekordjagd am Aktienmarkt sind seit Monaten schon die gleichen: Anleger spekulieren auf eine geldpolitische Wende und baldige Zinssenkungen - sowohl in den USA als auch im Euroraum. Sinkende Zinsen machen Investments in Aktien attraktiver.

Aktuell rechnet die Mehrzahl der Marktteilnehmer mit einer ersten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juni. Auch die US-Notenbank Fed dürfte dann den Schalter umlegen, so die Erwartung der Anleger.

Beste Zeit an der Börse

Besonders bemerkenswert: Obwohl sich der erwartete Zeitpunkt der Zinswende in den vergangenen Monaten immer weiter nach hinten verschoben hat, veranlasste das die Anleger nicht dazu, aus dem Markt auszusteigen. Im Gegenteil: Sie fanden sich rasch mit der Perspektive länger höherer Zinsen ab. Das Einzige, was zählte, war offenbar die Perspektive, dass die Zinsen sinken werden - ob ein paar Wochen oder Monate früher oder später, spielte in dieser Lesart nicht mehr die große Rolle.

Auf der Suche nach Erklärungen für die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt sollte aber auch die Saisonalität nicht außer Acht gelassen werden. Schließlich umschreibt der Zeitraum zwischen November und Mai im statistischen Schnitt die besten sechs Monate an der Börse: In diesem Zeitraum ist die Chance auf Kursgewinne deutlich erhöht.

Jeder Rücksetzer wird gekauft

Doch es gibt es durchaus gute Gründe, der Rekordrally im DAX zu misstrauen. Denn gerade mit Blick auf die USA ist eine Zinswende im Juni keineswegs schon in trockenen Tüchern. Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit dafür dem Fed Watch Tool der CME Group zufolge bei gerade einmal 57 Prozent.

Marktbeobachter hatten zudem zuletzt immer wieder auf die nach dem langen DAX-Anstieg "überkaufte" Marktlage sowie die "heiß gelaufenen" Kurse verwiesen - und vor einem möglichen Rückschlag gewarnt. Einzig die Anleger wollten derartige Warnungen nicht hören. Zuletzt wurde jeder noch so kleine Rücksetzer im DAX zum Einstieg genutzt.

FOMO an der Börse

Das zeigt aber auch: Ein wichtiger Grund für das Rekordhoch im DAX ist auch die Angst der Anleger, etwas zu verpassen. Im Englischen wurde dafür der Begriff FOMO geprägt: Fear Of Missing Out. Und diese ist auch an der Börse ein ganz starker Antriebsfaktor menschlichen Handelns.

Anleger, die zuletzt noch abwartend an der Seitenlinie standen, fürchten, das Beste der Rally zu verpassen. Sie wischen daher ihre Bedenken beiseite und steigen ein - und treiben dadurch die Kurse nur noch weiter in die Höhe. Das aber setzt die verbleibenden immer noch zögernden Investorinnen und Investoren nun nur noch stärker unter Druck.

DAX sendet Kaufsignal

Der Aufwärtstrend im DAX ist weiter intakt. Hinzu kommt: Mit seinem Rekordhoch betritt der DAX charttechnisches Neuland - oder "uncharted territory", wie Experten sagen. Denn oberhalb eines Allzeithochs gibt es naturgemäß keine Widerstände, also Kursstände, bei denen die Verkäufer in der Vergangenheit die Oberhand gewannen und der DAX nach unten drehte.

Ein solches Rekordhoch gilt daher als eines der besten Kaufsignale, welche die Technische Analyse zu bieten hat. Auch aus dieser Perspektive hat der DAX nun also gute Chancen auf weitere Kursgewinne.