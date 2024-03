marktbericht Rekordhoch im Visier Fallen heute die 18.000 Punkte im DAX? Stand: 13.03.2024 07:45 Uhr

Der DAX steuert zur Wochenmitte auf ein abermaliges Rekordhoch zu. Der Weg Richtung 18.000 Punkte ist frei - und die Anziehungskraft der runden Marke auf die Anleger groß.

Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt dürfte in die Fortsetzung gehen. Den Berechnungen von Banken und Brokern zufolge sollte der DAX mit einem Aufschlag in den Handel zur Wochenmitte starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 17.976 Punkten.

Der DAX schickt sich damit an, sein erst gestern markiertes Rekordhoch von 17.973 Punkten zu übertrumpfen. Darüber lockt die runde Marke von 18.000 Punkten. Die Chancen auf einen Angriff stehen gut.

Tags zuvor hatten die deutschen Standardwerte ihre zu Wochenbeginn gerissene Abwärtskurslücke geschlossen und damit ein positives technisches Signal gesandt. Der Aufwärtstrend im DAX ist intakt. Zudem üben runde Marken stets eine besondere Anziehungskraft auf die Anleger aus.

Aus fundamentaler Perspektive bewegt nach dem überraschenden Anstieg der US-Inflation weiterhin die Geldpolitik die Märkte. Die Verbraucherpreise zogen im Februar um 3,2 Prozent zum Vorjahresmonat an, nach 3,1 Prozent im Januar. Die wichtigere Kernrate, bei der Energie- und Nahrungsmittelpreise herausgerechnet werden, lag mit 3,8 Prozent ebenfalls leicht über dem Marktkonsens.

Die Daten stellten aus Sicht der Märkte eigentlich eine Enttäuschung dar. Doch rasch gelangten Anleger offenbar zu der Überzeugung, dass die US-Notenbank dennoch an einer ersten Zinssenkung im Juni festhalten dürfte. Dem Fed Watch Tool der CME Group zufolge rechnen nun 57,4 Prozent der Marktteilnehmer mit einer Zinswende im Juni. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor waren es noch 55,2 Prozent gewesen.

"Wir befinden uns auf einem geraden Weg zu einer Zinssenkung im Juni, und ich glaube noch nicht, dass sich daran etwas ändern kann", sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth.

Positive Vorgaben für den DAX-Handel kommen dabei auch von der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent höher auf 39.005 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,5 Prozent auf 16.265 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf einen Rekordschluss von 5.175 Punkten zu.

Unterdessen hat der japanische Aktienmarkt am Morgen seine Verlustserie fortgesetzt. Der Leitindex Nikkei gab den dritten Tag in Folge nach und verabschiedete sich mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 38.696 Punkte aus dem Handel. Spekulationen auf eine geldpolitische Wende der Bank of Japan (BoJ) dämpfen weiterhin die Kauflaune: Viele Anleger erwarten, dass die japanische Notenbank die kurzfristigen Zinsen entweder in der kommenden Woche oder spätestens im April aus dem negativen Bereich anheben wird.

Im asiatischen Devisenhandel hält sich der Euro über der Marke von 1,09 Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung tendiert bei 1,0927 Dollar seitwärts. Wenig Bewegung auch am Goldmarkt: Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.159 Dollar und damit 0,1 Prozent mehr als am Vortag.

Im DAX haben am Morgen mit E.ON, Zalando und Adidas drei Konzerne ihre Bücher geöffnet. E.ON kündigte an, von 2024 bis 2028 europaweit 42 Milliarden Euro in die Energiewende zu investieren - deutlich mehr als bislang geplant. Zudem bestätigte der Konzern die Anfang Februar vorgelegten Eckdaten für das Geschäftsjahr 2023. Danach verdienten die Essener im Tagesgeschäft 9,4 Milliarden Euro und damit 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Nach einem Verlust 2023 will Deutschlands größter Sportartikelhersteller Adidas im Sportjahr 2024 mit Fußball-EM und Olympischen Spielen wieder deutlich wachsen. Konzernchef Bjørn Gulden geht von einem Betriebsergebnis in Höhe von 500 Millionen Euro aus - nach 268 Millionen Euro im Jahr 2023. Unter dem Strich stand im vergangenen Jahr ein Verlust von 58 Millionen Euro. Dennoch will Adidas seinen Aktionären wie im Vorjahr eine Dividende von 0,70 Euro pro Aktie zahlen.

Dank eines Sparkurses hat Zalando den Gewinn im abgelaufenen Jahr trotz eines schwächelnden Absatzes nahezu verfünffacht. Unterm Strich schnellte der Überschuss von 16,8 auf 83,0 Millionen Euro in die Höhe. Das bereinigte operative Ergebnis verdoppelte sich nahezu auf 350 Millionen Euro. Außerdem stellte Europas größter Online-Modehändler bei der Bilanzvorlage eine Rückkehr auf den Wachstumspfad in Aussicht.

Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties will für 2023 keine Dividende zahlen. Das Unternehmen begründete dies mit weiter erhöhten Unsicherheiten auf den Märkten. Der Verwaltungsrat habe den Schritt nun beschlossen. Grand City Properties wolle sich weiter auf den Schuldenabbau konzentrieren.

Nach dem Ausstand in Frankfurt legen heute die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa Cityline in München ihre Arbeit nieder. Dort werden nach Einschätzung des Unternehmens 400 Flüge mit 50.000 Fluggästen nicht abheben können. Zugleich sollen ab heute die Verhandlungen mit ver.di für die Lufthansa-Beschäftigten am Boden fortgesetzt werden.

Nach dem Anschlag auf die Stromversorgung seiner Autofabrik in Grünheide macht sich der Tesla-Werkschef Gedanken um die Sicherheit der Beschäftigten. "Natürlich gibt es Sorgen", sagte Werksleiter Andre Thierig der "Wirtschaftswoche". Manche Mitarbeiter fragten ihn, "ob es gefährlich ist, außerhalb des Werks Tesla-Kleidung zu tragen". Der Konzern habe sich deshalb mit der Bitte um Unterstützung an die Behörden gewandt.

Boeing hat im Februar während der Untersuchung seiner Produktionslinien deutlich weniger Flugzeuge der wichtigen 737-Max-Familie ausgeliefert. An die Airline-Kunden gingen 17 Maschinen, wie aus gestern veröffentlichten Boeing-Zahlen hervorgeht. Im Januar hatte Boeing noch 25 Max-Flugzeuge ausgeliefert und im November und Dezember jeweils mehr als 40.