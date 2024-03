marktbericht Kursgewinne voraus DAX-Anleger wagen sich wieder hervor Stand: 12.03.2024 07:33 Uhr

Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen im DAX haben heute Morgen wieder die Käufer das Sagen am deutschen Aktienmarkt. Doch ob ihr Mut belohnt wird, das wird sich erst heute Nachmittag weisen.

Der DAX dürfte mit Gewinnen in den XETRA-Handel starten, darauf deuten vorbörsliche Berechnungen von Banken und Brokern hin. So taxiert der Broker IG die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,6 Prozent höher bei 17.853 Punkten. Zu Wochenbeginn hatten Gewinnmitnahmen den DAX noch um 0,4 Prozent nach unten auf 17.746 Zähler gedrückt.

Der DAX hatte sich damit wieder etwas von seinem jüngsten Rekordhoch bei 17.879 Zählern entfernt. Marktbeobachter schätzen, dass die starke Aufwärtsdynamik am deutschen Aktienmarkt erst einmal raus ist, beziehungsweise dass der DAX schon einen starken Impuls brauchte, um sein Allzeithoch und darüber die Marke von 18.000 Punkten in Angriff zu nehmen.

Gretchenfrage für die Märkte ist nun, wie sich die Inflation in den USA im Februar entwickelt hat. Heute Nachmittag noch vor Wall-Street-Eröffnung werden dazu frische Daten erwartet. Diese dürften den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed maßgeblich beeinflussen. Von Reuters befragte Volkswirte erwarten, dass sich die Inflationsrate auf dem Vormonatswert von 3,1 Prozent stabilisiert hat.

Vor den mit Spannung erwarteten Daten haben die Anleger an der Wall Street zum Wochenstart die Köpfe eingezogen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss moderate 0,1 Prozent höher auf 38.769 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,4 Prozent auf 16.019 Stellen nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 5.117 Zähler ein. Nach einem gemischt ausgefallenen Arbeitsmarktbericht waren die US-Börsen bereits zum Ende der vergangenen Woche unter Druck geraten.

Auch in Asien halten sich die Anleger mit Käufen zurück. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index hat sich soeben mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 38.797 Punkte aus dem Handel verabschiedet. Die Bank of Japan hatte zu Wochenbeginn Spekulationen über einen bevorstehenden Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik genährt und damit dem Yen Auftrieb gegeben. Die Börse in Shanghai liegt aktuell 0,4 Prozent tiefer.

Der Dollar zeigt im asiatischen Devisenhandel leichte Schwächen. Parallel dazu zieht der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0937 Dollar an. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.176 Dollar. Damit notiert das gelbe Edelmetall wieder rund 20 Dollar unter seinem zum Wochenschluss erzielten Rekordhoch von 2.195 Dollar.

Im DAX dürfte heute die SAP-Aktie einen Blick wert sein. Branchenrivale Oracle hat dank einer hohen Nachfrage nach seinem Cloud-Angebot im Zuge des KI-Booms die Expertenerwartungen beim Gewinn übertroffen. Der Gewinn je Aktie ohne Sonderposten betrug für das dritte Geschäftsquartal 1,41 Dollar. Die Oracle-Aktie notierte im nachbörslichen US-Handel zunächst knapp zehn Prozent im Plus.

Die Lufthansa wird vom nächsten Streik ausgebremst: Am Morgen trat das von der Gewerkschaft Ufo organisierte Kabinenpersonal am Frankfurter Flughafen in den Ausstand. Bis 23.00 Uhr sollen an Deutschlands größtem Flughafen alle Lufthansa-Abflüge bestreikt werden. Für morgen hat Ufo dann das Lufthansa-Kabinenpersonal am Flughafen München zum Streik aufgerufen.

Nach dem folgenschweren Anschlag auf die Stromversorgung beim Autobauer Tesla in Grünheide bei Berlin ist die sogenannte Gigafactory wieder am Netz. Die Reparaturarbeiten konnten deutlich früher beendet werden als zunächst angenommen, wie der zuständige Netzbetreiber Edis am Abend mitteilte. Tesla hatte zuvor mit einem Produktionsstillstand bis Ende der Woche gerechnet.

Die Parfümeriekette Douglas will noch vor Ostern den Gang auf das Börsenparkett wagen. Das Unternehmen strebt dabei einen Gesamtemissionserlös von bis zu 907 Millionen Euro an. Douglas will maximal 32,7 Millionen Aktien neu ausgeben, die Preisspanne wurde auf 26 bis 30 Euro je Schein festgelegt. Das entspräche einer Marktkapitalisierung von 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro. Als erster Handelstag an der Frankfurter Börse ist der 21. März geplant.