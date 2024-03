Nach Anschlag in Grünheide Tesla-Werksleiter sorgt sich um Beschäftigte Stand: 13.03.2024 08:16 Uhr

Aus Sorge um die Sicherheit seiner Mitarbeitenden hat sich Tesla nach dem Anschlag auf die Stromversorgung der Autofabrik an die Behörden gewandt. Heute könnte Elon Musk in Grünheide eintreffen.

Nach dem Anschlag auf die Stromversorgung der Autofabrik von Tesla in Grünheide macht sich der Werkschef Gedanken um die Sicherheit der Beschäftigten. "Natürlich gibt es Sorgen", sagte Werksleiter Andre Thierig der "Wirtschaftswoche". Einige Mitarbeitende fragten ihn, "ob es gefährlich ist, außerhalb des Werks Tesla-Kleidung zu tragen".

Der Konzern habe sich deshalb mit der Bitte um Unterstützung an die Behörden gewandt. Er habe nach dem Anschlag Tesla-Chef Elon Musk über die Lage unterrichtet, berichtete Thierig weiter. "Er war geschockt wie wir, bot seine Unterstützung an, konnte es nicht glauben."

Musk soll Werk heute besuchen

Nach einem Bericht von "Table Media" mit Verweis auf Unternehmenskreise hat Musk für heute seinen Besuch im Werk bei Berlin angekündigt. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wird danach erwartet. Tesla und Regierungssprecher Florian Engels äußerten sich dazu nicht.

Seit Wochenbeginn ist Tesla in dem Werk in Brandenburg nach einem tagelangen Stromausfall wieder am Netz. Das Hochfahren der Produktion könnte dauern. "Das ist sehr schwer vorhersehbar", hieß es gestern aus dem Unternehmen. Jede Steuerung eines Roboters müsse einzeln wieder gestartet werden. Erst im Januar hatte Tesla wegen der unsicheren Lage am Roten Meer die Produktion für knapp zwei Wochen unterbrochen.

Bisher unbekannte Täter hatten am Dienstag vergangener Woche auf einem Feld in Ostbrandenburg Feuer an einem frei zugänglichen Strommast gelegt, der Teil der Stromversorgung der Autofabrik in Grünheide ist. Die linksextreme Vulkangruppe erklärte, sie sei für den Anschlag verantwortlich. Die Bundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.

Werksleiter weist Vorwürfe beim Wasserverbrauch zurück

Im Interview mit der "Wirtschaftswoche" wies Thierig derweil Vorwürfe von Umweltschützern gegen die sogenannte Gigafactory zurück. Tesla verbrauche weniger als ein Drittel der vertraglich zugelassenen Wassermenge. "Wir sind in Gesprächen mit dem Wasserverband über eine mögliche Reduzierung der bislang vereinbarten Wassermenge", sagte der Werksleiter dem Magazin.

Ganz in der Nähe der Fabrik protestieren Umweltaktivisten gegen Tesla und gegen Elektromobilität. Die Polizei duldet das Camp mit Baumhäusern vorläufig bis kommenden Freitag (15. März). Mit der Besetzung seit Ende Februar will die Initiative "Tesla stoppen" eine Rodung des Waldstücks im Zuge einer Erweiterung des Tesla-Geländes verhindern. Die Initiative gab an, sie habe mit dem Anschlag nichts zu tun.

Die Aktivisten bereiten sich auf eine Räumung des Waldstücks vor, das dem Land Brandenburg gehört. SPD-Landtagsfraktionschef Daniel Keller forderte von Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Umweltminister Axel Vogel (Grüne), den Protest am Freitag zu räumen, da es sich um Privatgelände handle.