Bekenntnis zum Standort Deutschland Tesla will in Grünheide das 25.000-Euro-Auto bauen Stand: 08.11.2023 14:01 Uhr

Tesla wird in Brandenburg ein 25.000-Euro-Modell fertigen. Das kann als Kampfansage an die Konkurrenz und als Bekenntnis zum Standort Grünheide verstanden werden.

Das Einstiegsmodell des US-Elektroautoherstellers Tesla soll im europäischen Werk in Grünheide bei Berlin vom Band gehen. Tesla-Chef Elon Musk kündigte dies nach Teilnehmerangaben bei einem Besuch am vergangenen Freitag in Grünheide an. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Die von Musk geäußerte Absicht sei auch als Bekenntnis zu dem Standort in Brandenburg und dessen Sicherheit zu verstehen gewesen, hieß es. Ob das Auto ausschließlich in Europa gebaut werden soll, ist bisher offen. Auch zum Zeitplan für den 25.000-Euro-Tesla gab es keine Angaben.

VW plant mit Tochter Seat

Im Kampf um die Kunden im niedrigen Preissegment für E-Autos will Tesla nach Medienberichten mit einem "Model 2" mitmischen. Auch der VW-Konzern hatte angekündigt, ein Einstiegsmodell für diesen Preis von seiner spanischen Tochter Seat produzieren zu lassen. Von Seiten mehrerer chinesischer Autobauer sind Modelle zu deutlich günstigeren Preisen auf dem Markt. Der Hersteller BYD etwa, der auch selbst einer der größten Batterieproduzenten für E-Autos ist, unterbietet die 25.000-Euro-Schwelle in China bereits deutlich. Allerdings sind die Fahrzeuge zu diesen Preisen nicht in Deutschland erhältlich.

Die derzeitigen Durchschnittspreise auf dem Markt für E-Autos liegen nach Angaben des "Handelsblatt" in einem aktuellen Bericht bei rund 60.000 Euro - deutlich zu teuer für den Massenmarkt, wie Experten befinden. Dies gelte umso mehr, wenn die staatliche Förderung in Deutschland weiter zurückgefahren wird.

Bis zu einer Million Fahrzeuge jährlich

Tesla hat seine europäische Produktionsstätte in Grünheide im vergangenen Jahr eröffnet. Dort sind nach jüngsten Angaben des Unternehmens rund 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Das angepeilte Ziel von 500.000 Autos pro Jahr ist noch nicht erreicht, es gibt aber bereits Pläne zum Ausbau der Fabrik auf eine Kapazität von eine Million Autos im Jahr.

Tesla-Chef Musk hatte bei seinem Besuch in Grünheide am Freitag auch höhere Löhne für seine Beschäftigten angekündigt. Nach einem Plus der Entgelte um bis zu sechs Prozent im vergangenen Jahr sollen sie dieses Jahr nochmals um vier Prozent steigen. Die Jahresgehälter der Produktionsmitarbeiter werden zudem ab Februar 2024 um 2.500 Euro erhöht. Damit bliebe Tesla bei der Bezahlung allerdings weiter hinter dem branchenüblichen Niveau in der Autoindustrie in Deutschland zurück.