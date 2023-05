analyse Rekordstand DAX notiert so hoch wie nie zuvor Stand: 19.05.2023 14:31 Uhr

Anlegerinnen und Anleger am deutschen Aktienmarkt haben allen Grund zur Freude. Der DAX ist auf ein Rekordhoch gesprungen - doch was sind die Gründe für diese fulminante Kursrally?

Von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion

Nur wenige Wochen vor seinem 35. Geburtstag am 1. Juli hat der Deutsche Aktienindex den Anlegerinnen und Anlegern einen Grund verschafft, die Sektkorken schon jetzt knallen zu lassen. Bei 16.293,68 Punkten markierte der DAX ein Rekordhoch. Er überwand damit seine alte Bestmarke von 16.290 Punkten, die vom November 2021 und damit noch aus der Zeit vor dem Ukraine-Krieg datierte. Es ist die Krönung einer Aufwärtsbewegung von über 4000 Punkten, die im Herbst vergangenen Jahres ihren Anfang nahm.

Hoffnung auf Einigung im US-Schuldenstreit

Doch was steckt hinter dieser fulminanten Kursrally? Das vordergründige Argument für das Rekordhoch ist sicherlich die Hoffnung der Anleger, US-Präsident Joe Biden könnte bald eine Einigung im Streit um die US-Schuldenobergrenze verkünden. Das Weiße Haus hatte zuletzt von "stetigen Fortschritten" bei den Verhandlungen mit dem führenden Kongressabgeordneten Kevin McCarthy gesprochen.

"Demokraten und Republikaner scheinen sich doch auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze zu einigen", sagte Analyst Christian Henke vom Broker IG. Allein diese Nachricht habe ausgereicht, um eine Kursrally an den Märkten auszulösen.

Krisentreffen im Weißen Haus Vorsichtige Annäherung im US-Schuldenstreit US-Präsident Biden gab sich im Anschluss an ein Krisentreffen "optimistisch", eine Lösung zu finden. mehr

Zinshoffnungen als Kurstreiber

Die Furcht vor einem Zahlungsausfall der USA hatte die Märkte in den vergangenen Wochen in Schach gehalten und stärkere Anstiege verhindert. Schließlich hätte eine Staatspleite der USA für die globale Wirtschaft und die Finanzmärkte verheerende Folgen gehabt.

Dabei war es die Geldpolitik gewesen, die überhaupt erst den Boden für die Kursrally am deutschen Aktienmarkt bereitet hatte. Vor allem die Spekulation auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed und womöglich erste Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf hatte den Aktienkäufern gute Argumente geliefert.

Fed erhöht Leitzins Ein bisschen rauf, ein bisschen Hoffnung Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins erneut leicht angehoben - um 0,25 Prozentpunkte. mehr

FOMO an der Börse

Ein wichtiger, wenn nicht gar der wichtigste Grund für das Rekordhoch im DAX ist aber sicherlich die Angst der Anleger, etwas zu verpassen. FOMO - Fear of missing out - ist nämlich auch an der Börse ein ganz starker Antriebsfaktor menschlichen Handelns.

Anleger, die zuletzt noch abwartend an der Seitenlinie standen, fürchteten, das Beste der Rally zu verpassen. Sie wischten daher ihre Bedenken beiseite und stiegen ein - und trieben dadurch die Kurse nur noch weiter in die Höhe. Das aber setzt die verbleibenden immer noch zögernden Investorinnen und Investoren nun nur noch stärker unter Druck.

Konjunktur US-Wirtschaft wächst nicht so stark wie erwartet In eine Rezession sind die USA vorerst nicht gerutscht - vor allem dank hoher Konsumausgaben. mehr

Sorgen der Anleger als Chance für den DAX

Tatsächlich haben Anleger durchaus nachvollziehbare Gründe, der laufenden Aktien-Rally zu misstrauen. So ist es Experten zufolge etwa keineswegs ausgemacht, dass die US-Notenbank dieses Jahr wirklich schon die Zinsen senken wird. Auch ist die Gefahr, dass die größte Volkswirtschaft der Welt in die Rezession abdriftet, keineswegs endgültig gebannt.

Doch gerade in diesem Misstrauen der Investoren, in dieser Skepsis, liegt auch eine große Chance für die Märkte: Die Kurse könnten vor diesem Hintergrund noch sehr viel länger steigen - nicht trotz, sondern wegen aller Bedenken.

Junge Generation spart in Aktien Zahl der Aktionäre auf Rekordstand Trotz eines deutlichen Kursrutsches beim DAX und vielen Einzelaktien: Die Aktie als Form der Geldanlage ist in Deutschland so beliebt wie nie. mehr

DAX mit ultimativen Kaufsignal?

Klingt paradox? Ist es aber nicht. Denn solange viele Anleger ängstlich und skeptisch bleiben, ist ein Überschießen der Kurse nach oben nicht möglich. Dafür nehmen die Schmerzen und Ängste der Nicht-Investierten, etwas zu verpassen, mit jedem Punktanstieg im DAX zu, bis letztlich auch sie in den Markt wieder einsteigen. Im Börsenjargon wird dieses Phänomen "Wall of Worry" genannt.

Hinzu kommt: Mit seinem neuen Rekordhoch betritt der DAX charttechnisches Neuland - oder "uncharted territory", wie Experten sagen. Ein frisches Rekordhoch gilt als eines der besten Kaufsignale, welche die Technische Analyse zu bieten hat. Auch aus dieser Perspektive hat der DAX also gute Chancen auf weitere Kursgewinne.

Milliardensegen für Aktionäre Deutsche Firmen mit Rekorddividenden Die deutschen Börsenkonzerne werden 2023 rund 75 Milliarden Euro Dividenden an ihre Aktionäre auszahlen. mehr

Dividenden "tunen" den DAX

Auch an der Wall Street waren die Kurse zuletzt gestiegen, doch ein Rekordhoch war den US-Indizes nicht vergönnt. So fehlt etwa dem US-Leitindex Dow Jones noch ein Anstieg von über zehn Prozent bis zu seinem Rekordhoch von 36.953 Zählern.

Warum aber stürmt der DAX voran, während der Dow hinterherhinkt? Tatsächlich sind die beiden Indizes nicht wirklich vergleichbar. Der Dow Jones ist nämlich - wie auch der der britische FTSE 100, der französische CAC 40 oder der japanische Nikkei - ein reiner Kurs-Index.

Beim DAX handelt es sich hingegen um einen sogenannten Performance-Index; in seine Berechnung fließen somit auch die gezahlten Dividenden der Unternehmen mit ein. Diese Reinvestition der Dividenden sorgt für einen eingebauten Zinses-Zins-Effekt, weshalb Kritiker auch schon einmal vom "getunten" DAX oder "Botox-DAX" sprechen.

Sekt oder Selters?

Der weit weniger bekannte DAX-Kursindex notiert übrigens aktuell bei gerade einmal knapp 6500 Punkten - und damit noch über sechs Prozent unter seinem Rekordhoch. Ob die Anlegerinnen und Anleger vor diesem Hintergrund mit einer Flasche Sekt oder doch nur mit einer guten Flasche Mineralwasser auf das neue Rekordhoch im DAX anstoßen wollen, bleibt ihnen überlassen.