marktbericht Kursgewinne voraus DAX nimmt Rekordhoch ins Visier Stand: 19.05.2023 07:23 Uhr

Der DAX hat am Feiertag eine neue Jahresbestmarke aufgestellt. Doch damit nicht genug - das deutsche Börsenbarometer hat schon das nächste Ziel vor Augen. Kann es heute sein Rekordhoch knacken?

Anleger, die den gestrigen Feiertagshandel am Frankfurter Aktienmarkt nicht aufmerksam verfolgt haben, dürften sich heute verwundert die Augen reiben. Schließlich notiert der DAX zum Wochenschluss deutlich höher: Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde bei 16.230 Punkten, das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem gestrigen Xetra-Schlusskurs.

Anzeichen, dass die USA kurz vor einer Einigung über die Anhebung der Schuldenobergrenze stehen, hatten das deutsche Börsenbarometer im Feiertagshandel beflügelt. Der DAX schnellte an Christi Himmelfahrt um 1,3 Prozent auf 16.163 Punkte empor.

Im Handelsverlauf markierte der deutsche Leitindex bei 16.230 Zählern eine neue Jahresbestmarke. So hoch notierte das deutsche Börsenbarometer zuletzt im Januar 2022. Nun fehlt nicht mehr viel zum Rekordhoch aus dem Jahre 2021 bei 16.290 Punkten.

Hoffnungen auf ein glimpfliches Ende des Streits um die Schuldenobergrenze in den Vereinigten Staaten hatten gestern auch der Wall Street mächtig Auftrieb gegeben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent höher auf 33.535 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,5 Prozent auf 12.688 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,9 Prozent auf 4198 Punkte zu.

Zuvor hatten Präsident Joe Biden und der führende Kongressabgeordnete Kevin McCarthy ihre Entschlossenheit bekräftigt, eine rasche Einigung zu erzielen, um die Schuldenobergrenze anzuheben und einen Zahlungsausfall zu verhindern.

Die positiven Vorgaben von der Wall Street verhelfen am Morgen auch der Tokioter Börse zu weiteren Gewinnen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss 0,8 Prozent höher. An den chinesischen Handelsplätzen herrscht hingegen eher verhaltende Stimmung, hier dämpfen Sorgen über die schwächelnde Erholung der chinesischen Wirtschaft die Kauflaune. Die Börse in Shanghai notiert 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,2 Prozent.

Die wachsende Hoffnung auf eine Lösung im US-Schuldenstreit macht den US-Dollar begehrt. Im Gegenzug gibt der Euro im asiatischen Devisenhandel weiter nach und fällt um 0,1 Prozent auf 1,0763 Dollar. Zum Vergleich: Anfang Mai mussten für einen Euro noch rund 1,10 Dollar gezahlt werden.

Der stärkere Dollar macht die in Dollar notierenden Rohstoffe für Anleger aus dem Nicht-Dollar-Raum weniger attraktiv. Das sieht man auch dem Goldpreis an. Die Feinunze Gold ist zuletzt deutlich unter die 2000-Dollar-Marke zurückgefallen, am Morgen kostet sie 1964 Dollar.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BioNTech auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die Weltgesundheitsorganisation habe zum Schutz gegen die Coronavariante XBB1.5. eine Aktualisierung des Impfschutzes etwa mit einem monovalenten Impfstoff empfohlen, schrieb Analyst Zhiqiang Shu. Das sei positiv für die Hersteller von mRNA-Impfstoffen wie etwa BioNTech.

Der US-Konzern Apple hat die Nutzung von ChatGPT und anderen KI-Tools für seine Mitarbeiter eingeschränkt. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf ein Dokument sowie Insider berichtete, ist Apple darüber besorgt, dass die Mitarbeiter während der Nutzung vertrauliche Daten weitergeben könnten. Apple entwickle im Moment eine ähnliche Technologie, so die Zeitung.

Applied Materials hat mit seiner Umsatzprognose für das dritte Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Chip-Zulieferer geht dabei von 6,15 Milliarden Dollar (plus oder minus 400 Millionen Dollar) aus, wie er gestern nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten erwarten im Schnitt 6,02 Milliarden Dollar. Auf bereinigter Basis verdiente das Unternehmen zwei Dollar je Aktie verglichen mit den Prognosen der Experten von 1,84 Dollar pro Anteilsschein.