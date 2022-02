Die Zahl der Sparkassen in Deutschland sinkt seit Jahren. Nun könnte sich der Prozess beschleunigen, denn es fusionieren wieder mehr Sparkassen. Das hat auch Konsequenzen für die Kunden.

Die Sparkassen Paderborn-Detmold und Höxter prüfen derzeit eine Fusion, ebenso die Sparkassen Moosburg und Freising. Auch die Kreissparkasse Steinfurt und der Verbund-Sparkasse Emsdetten-Ochtrup und die Sparkassen Mittelfranken-Süd und Ingolstadt-Eichstätt verhandeln nach Medienberichten über einen Zusammenschluss. Damit setzt sich ein langfristiger Trend fort. Denn seit Jahren fusionieren deutsche Sparkassen: Während 2000 noch 562 Institute in Deutschland existierten, gibt es nach Angaben des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) derzeit nur noch 367 Sparkassen.

Diese Entwicklung dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen. "Der DSGV geht davon aus, dass die moderate Fusionsbewegung der vergangenen Jahre anhalten wird, eine Fusionswelle sehen wir aber nicht", so der DSGV auf Anfrage von tagesschau.de. Tatsächlich ist das Phänomen bei den Sparkassen überschaubar - im vergangenen Jahr gab es gerade einmal sechs Fusionen.

Anders ist die Situation bei den Volksbanken: Nachdem es während der Corona-Krise weniger Zusammenschlüsse gab, nahmen sie im vergangenen Jahr wieder deutlich zu. Mehr als 40 Fusionen fanden nach Angaben der Beratungsfirma Zeb 2021 statt. Während es zur Jahrtausendwende noch mehr als 1700 Genossenschaftsbanken gab, schrumpfte die Zahl mittlerweile auf unter 800. Und auch für das laufende Jahr liegen beim Genossenschaftsbank bereits Absichtserklärungen für 15 Zusammenschlüsse vor: "Mit Blick auf die unveränderten Herausforderungen durch Negativzinsen, Regulatorik und Digitalisierung, aber auch angesichts der Transformationsbestrebungen zu einer nachhaltigen Wirtschaft, wird sich dieser Prozess weiter fortsetzen", prognostiziert der Vorstandsvorsitzende des Genossenschaftsverbandes, Ingmar Rega.

Getrieben werden die Fusionen vor allen durch die Regulierung: "Die stetig steigenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen" seien speziell für kleine und mittlere Institute eine immer größere Belastung, so der DSGV. Michael Koetter, Leiter der Abteilung Finanzmärkte und stellvertretender Präsident beim Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH), sieht aber noch einen Grund dafür, dass es seit Jahren einen Trend zu Fusionen gibt: "Gerade die Sparkassen können mit ihrem veralteten Geschäftsmodell im gegenwärtigen Nullzinsumfeld und ihren zu kleinen Betriebsgrößen kaum noch Geld verdienen."

Seit Jahren steige die kritische Größe, bei der die Banken profitabel seien, erklärt der Experte. Denn die Sparkassen verdienen noch immer den Großteil ihres Geldes mit dem eigentlichen Kerngeschäft der Banken: Einlagen von Sparen werden gegen Gebühr als Kredite an Unternehmen und Privatpersonen vergeben. Doch durch die Nullzinspolitik, die dazu führt, dass Banken Kredite zu sehr niedrigen Zinsen vergeben, sinken die Einnahmen der Banken: "Zusammen mit den hohen Fixkosten, die Sparkassen etwa durch das Betreiben von Filialen in letztlich politisch und nicht ökonomisch definierten regionalen Märkten betreiben, werden sie immer unprofitabler", erklärt der Experte vom IWH im Gespräch mit tagesschau.de.

Die Bankentypen in Deutschland

Das deutsche Bankensystem gehört zu den größten der Welt, die Anzahl der Geldhäuser ist hierzulande höher als in anderen Ländern. Das liegt vor allem an der international ungewöhnlichen Struktur des deutschen Bankwesens: In Deutschland gibt es mit Privatbanken, genossenschaftlichen Kreditinstituten und Sparkassen drei verschiedene Bankentypen. Sparkassen und Genossenschaftsbanken sind hauptsächlich innerhalb eines festgelegten Geschäftsgebiets tätig. Sparkassen stehen in der Regel unter kommunaler Trägerschaft und sind dem Gemeinnützigkeitsprinzip verpflichtet.