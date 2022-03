Reaktion auf Inflation EZB reduziert Anleihekäufe schneller Stand: 10.03.2022 14:32 Uhr

Die Europäische Zentralbank fährt ihre Anleihekäufe schneller zurück als bisher geplant. Die Währungshüter belassen den Leitzins bei null Prozent, lassen sich aber eine Tür für Erhöhungen offen.

Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent. Das entschied der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), wie die Notenbank mitteilte. Zugleich müssen Banken weiter Strafzinsen bezahlen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank anlegen. Dieser sogenannte Einlagesatz bleibt bei minus 0,5 Prozent. Zudem stehe man bereit, "alle seine Instrumente" bei Bedarf anzupassen. Das darf als Hinweis interpretiert werden, dass auch Zinserhöhungen künftig nicht ausgeschlossen sind.

Lässt sich die EZB zu viel Zeit?

Das Volumen des Anleihenkaufprogramms APP wird nach einer vorübergehenden Aufstockung bereits Ende Juni wieder auf 20 Milliarden Euro reduziert und könnte im dritten Quartal 2022 ganz beendet werden. Mit dieser Entscheidung reagierten die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde auf die anhaltend hohen Teuerungsraten, die zuletzt in Deutschland bei 5,1 Prozent und im Euroraum bei 5,8 Prozent im Vorjahresvergleich gelegen hatte. Die EZB strebt mittelfristig eine stabile Gemeinschaftswährung bei einer Preissteigerung von rund zwei Prozent an.

"Die EZB muss raus aus den Anleihekäufen. Ein Stopp der Wertpapierkäufe würde den europäischen Währungshütern ermöglichen rasch mit einer Zinserhöhung auf die Inflationsentwicklung zu reagieren", kommentierte Thomas Gitzel, Ökonom der VP Bank. Solange aber die ultra-expansive Geldpolitik in Kraft sei, bedürfe es eines Vorlaufs, weil in einem ersten Schritt zunächst die Wertpapierkäufe gestoppt werden müssen. "Damit verstreicht aber wertvolle Zeit."

DAX baut Verluste aus

Bereits im Dezember hatte die Notenbank mit Sitz in Frankfurt angekündigt, dass sie im Rahmen ihres in der Corona-Pandemie aufgelegten Anleihenkaufprogramms PEPP nur noch bis Ende März 2022 zusätzliche Wertpapiere kaufen wird. Gelder aus auslaufenden PEPP-Papieren will die EZB aber bis mindestens Ende 2024 neu angelegen, auch die Gelder aus auslaufenden APP-Papieren sollen für einen längeren Zeitraum neu investiert werden.

Anleihenkäufe der EZB helfen Staaten wie Unternehmen: Diese müssen den Käufern für ihre Wertpapiere nicht so hohe Zinsen bieten, wenn eine Zentralbank als großer Käufer am Markt auftritt.

Der DAX beschleunigte nach der EZB-Mitteilung seine Talfahrt. Am Anleihenmarkt stieg die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen in der Spitze um mehr als 0,1 Punkte auf knapp plus 0,3 Prozent.