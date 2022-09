Leitzins steigt um 0,75 Punkte EZB beschließt historische Zinserhöhung Stand: 08.09.2022 14:48 Uhr

Angesichts der Rekordinflation hat die Europäische Zentralbank die größte Zinserhöhung seit Einführung des Euro-Bargelds beschlossen: Der Leitzins im Euroraum steigt um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent.

Die Europäische Zentralbank hat mit einem historischen Zinsschritt auf die anhaltend hohe Inflation in der Eurozone reagiert. Sie hob den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte an. Damit steigt der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB leihen können, auf 1,25 Prozent. Die EZB stellte zugleich weitere Zinserhöhungen in den nächsten Monaten in Aussicht.

Eine Zinserhöhung in diesem Umfang ist in der Geschichte der Notenbank ein Novum. Eine so starke Anhebung hat es seit Einführung des Euro-Bargelds noch nie gegeben.

Signalisiert hatte der EZB-Rat für seine September-Sitzung bereits frühzeitig eine weitere Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte. Doch weil die Teuerungsrate zuletzt weiter anzog, nahm der Druck auf die Euro-Währungshüter zu, einen noch größeren Zinsschritt zu beschließen. Höhere Zinsen können steigenden Teuerungsraten entgegenwirken.

2022 und 2023 deutlich höhere Inflation erwartet

Die Inflation im Euro-Raum kletterte im August, getrieben von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen, auf die Rekordhöhe von 9,1 Prozent. Die Inflation sei "nach wie vor deutlich zu hoch" und werde "voraussichtlich für längere Zeit über dem Zielwert bleiben", teilte die EZB mit. Angestrebt ist für den gemeinsamen Währungsraum mittelfristig ein Preisniveau mit einer Jahresteuerung von zwei Prozent.

Die Teuerungsrate wird nach Einschätzung der Währungshüter noch deutlich höher ausfallen als vor drei Monaten erwartet. Ihre Volkswirte gehen für das laufende Jahr nun von einer durchschnittlichen Teuerungsrate in der Euro-Zone von 8,1 Prozent aus. Noch im Juni lautete die Prognose auf 6,8 Prozent. 2023 werde die Inflation dann voraussichtlich bei 5,5 (Juni-Prognose: 3,5) Prozent liegen und 2024 dann auf 2,3 (Juni-Prognose: 2,1) Prozent sinken.

"Der Preisdruck hat in der gesamten Wirtschaft weiterhin an Stärke und Breite gewonnen", räumten die Währungshüter ein. "Getrieben wird die Inflation weiterhin von stark steigenden Energie- und Nahrungsmittelpreisen, dem in einigen Sektoren herrschenden Nachfragedruck infolge der Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie von Lieferengpässen."

Kehrtwende im Juli

Nach langem Zögern hatte die EZB im Juli die Abkehr von ihrer jahrelangen Ära der Nullzinspolitik eingeleitet und die Zinsen erstmals seit elf Jahren wieder erhöht, und zwar von 0,0 auf 0,5 Prozent. Nun folgte eine zweite, kräftigere Erhöhung. Ökonomen halten allerdings ein noch deutlich höheres Zinsniveau für notwendig, um die Inflation wirksam zu bekämpfen.

Die EZB hatte die hohe Inflation lange als vorübergehend interpretiert und deutlich später als andere viele andere Zentralbanken die Zinswende eingeleitet. Die US-Notenbank Fed beispielweise hat ihre Leitzinsen bereits mehrfach nach oben geschraubt, dabei zweimal um jeweils 0,75 Prozentpunkte.

Unter den Währungshütern gibt es allerdings auch Sorgen, mit einer zu schnellen Normalisierung der jahrelang ultralockeren Geldpolitik die Konjunktur zu bremsen, die ohnehin mit Lieferengpässen und den Folgen des Ukraine-Kriegs zu schaffen hat.