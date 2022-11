Um 110 Milliarden Euro Energiepreise senken Wirtschaftsleistung Stand: 08.11.2022 12:47 Uhr

Der rasante Anstieg der Energiepreise kostet Deutschland nach Berechnungen des ifo-Instituts fast 110 Milliarden Euro an Realeinkommen. Das entspricht etwa drei Prozent der Wirtschaftsleistung.

Die gestiegenen Gas- und Ölpreise saugen dem ifo-Institut zufolge viele Milliarden Euro aus der deutschen Volkswirtschaft heraus. Für das laufende Jahr summierten sich die Realeinkommensverluste auf etwa 64 Milliarden Euro oder 1,8 Prozent der Wirtschaftsleistung, wie die Münchener Forscher heute mitteilten. Bereits im vergangenen Jahr seien es gut 35 Milliarden Euro oder 1,0 Prozent gewesen.

"Im nächsten Jahr kommen voraussichtlich noch einmal gut neun Milliarden Euro oder 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung hinzu", sagte der Leiter der ifo-Konjunkturprognosen, Timo Wollmershäuser. Zusammengenommen beträgt der Realeinkommensverlust damit knapp 110 Milliarden Euro oder 3,0 Prozent der Wirtschaftsleistung eines Jahres. Realeinkommen sind die inflationsbereinigten Einkommen. Die verlorenen Milliarden sind danach die Summe, die aus Deutschland zur Bezahlung der sehr viel teurer gewordenen Energieimporte ins Ausland abfließt.

Nur in der zweiten Ölkrise war der Verlust höher

"Nur während der zweiten Ölpreiskrise in den Jahren von 1979 bis 1981 fiel er mit vier Prozent der Wirtschaftsleistung noch höher aus", so Wollmershäuser zum realen Einkommensverlust. Die gesamtwirtschaftlichen Kaufkraftverluste von 1979 bis 1981 hätten erst 1986 wieder ausgeglichen werden können. Damals setzte ein kräftiger Verfall der Ölpreise ein, während gleichzeitig die D-Mark spürbar zum Dollar aufwertete. Dadurch wurden die meist in der US-Währung abgerechneten Energieimporte billiger.

"Der derzeitige Realeinkommensrückgang dürfte auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben", erwartet der Experte. "Zum einen werden die Energiepreise mit dem Wegfall Russlands als Lieferant wohl dauerhaft hoch bleiben. Zum anderen wird sich an der Abhängigkeit Deutschlands von importierter Energie so schnell nichts ändern."

Auswirkungen hat das besonders auf die Verbraucher. Wollmershäuser und sein Kollege Wolfgang Nierhaus gehen davon aus, dass die deutschen Unternehmen ihre Exportpreise zunächst sehr viel weniger kräftig erhöhen können als die Importpreise steigen. "Ein Gutteil der höheren Preise für importierte Energie dürfte daher von den heimischen Endverbrauchern zu tragen sein", schreiben die Wissenschaftler.

Hohe Preise kommen nicht den Arbeitgebern zugute

In der Verteilungsdiskussion ist es laut Institut wichtig zu beziffern, wie viel Realeinkommen an das Ausland abfließt. Diese Verluste stellen den Teil der in Deutschland erbrachten Wirtschaftsleistung dar, der zur Begleichung der Importrechnung ans Ausland abgegeben werden müsse und eben nicht im Inland verteilt werden könne. Entsprechend weniger werden nach Einschätzung der Münchner Ökonomen bei Tarif- und Gehaltsverhandlungen die Arbeitnehmer erhalten. Das Institut veröffentlichte die Studie vor dem Hintergrund der laufenden Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie.

"So muss bei Lohnverhandlungen berücksichtigt werden, dass die hohen Preise für in Deutschland produzierte Waren und Dienstleistungen nicht Folge eines Booms sind, der die Gewinne der Unternehmen sprudeln lässt", sagte Wollmershäuser. "Sie spiegeln vor allem die hohen Kosten wider, die für importierte Energie und Vorprodukte bezahlt werden müssen." Das zwischen Arbeitnehmern und Unternehmen zu verteilende Einkommen müsse daher um die Realeinkommensverluste korrigiert werden.

Verbraucher müssen deutlich mehr zahlen

Die Energiepreise waren in den vergangenen Monaten teils explosionsartig in die Höhe geschossen. Etwa Haushalte mit Ölheizung mussten im September und Oktober 2022 dem Vergleichsportal Check24 zufolge 76 Prozent mehr bezahlen. Die monatlichen Kosten seien auf 349 Euro gestiegen. "Verbraucher*innen zahlen in diesem Winter so viel wie noch nie fürs Heizen", sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie.

Auch Gaskunden müssen wesentlich tiefer in die Tasche greifen. Nach Berechnungen auf Basis von Angaben des Vergleichsportals Check24 für die Grundversorgung und des Bundesverbands Energie- und Wasserwirtschaft für Sonderverträge müssen sie in der Grundversorgung für haushaltsübliche Jahresmengen von 20.000 Kilowattstunden Gas im Durchschnitt 310 Euro pro Monat zahlen - knapp 200 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Bei Kunden mit Sonderverträgen sind es jetzt im Schnitt 255 Euro monatlich, was knapp 140 Euro Steigung bedeutet.

Dabei trifft der starke Anstieg der Gaspreise die deutsche Haushalte allerdings regional unterschiedlich stark. So legten die Verbraucherpreise für Gas einer aktuellen Auswertung des Vergleichsportals Verivox in Bremen lediglich um 43 Prozent zu, während sie in Nordrhein-Westfalen um satte 90 Prozent nach oben gingen. Im Durchschnitt betrug die Verteuerung im Jahresvergleich 83 Prozent.