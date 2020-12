Anderthalb Jahre nach dem Produktionsstopp ist der 500-Euro-Schein noch längst nicht verschwunden. Ermittlern zufolge zahlen manche Kriminelle sogar einen Aufschlag dafür, an die Scheine zu gelangen.

Derzeit sind noch mehr 300 Millionen von der Bundesbank ausgegebene 500-Euro-Scheine im Wert von rund 150 Milliarden Euro im Umlauf. Das hat das Bundesfinanzministerium auf Anfrage des FDP-Finanzexperten Markus Herbrand mitgeteilt. Das ist zwar weniger als noch Ende April vergangenen Jahres, als der Schein letztmalig ausgegeben wurde und 350 Millionen dieser Banknote im Wert von etwa 175 Milliarden Euro im Umlauf waren. Doch der Rückgang vollzieht sich deutlich langsamer, als die Notenbanker gehofft hatten.

"Die Zahlen zeigen, dass der 500-Euro-Schein wohl noch für lange Zeit in Umlauf sein wird", sagte Herbrand. Er sehe keinen Trend für einen verstärkten Umtausch der 500er in andere Geldscheine. Für die Besitzer gibt es auch keinen Grund zur Eile: Die im Umlauf befindlichen 500er bleiben gesetzliches Zahlungsmittel und können ohne zeitliche Begrenzung bei den nationalen Notenbanken im Euroraum umgetauscht werden.

Kampf gegen Steuerbetrug und Geldwäsche

Dabei hatte der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) bereits im Mai 2016 entschieden, dass Produktion und Ausgabe der 500-Euro-Banknote "gegen Ende des Jahres 2018" eingestellt werden sollen. Zwar gaben die Bundesbank und die österreichische Nationalbank die Scheine dann doch noch bis Ende April 2019 heraus. Die anderen 17 nationalen Zentralbanken des Eurosystems beendeten jedoch die Ausgabe der lilafarbenen Banknote bereits am 26. Januar 2019.

Vom Verzicht auf den 500-Euro-Schein versprachen sich Befürworter, dass Terrorfinanzierung und Schwarzarbeit zurückgedrängt werden. Auch die Steuerkriminalität sollte durch die Ausmusterung des 500ers besser bekämpft werden können, denn der Schein sei ein beliebtes Zahlungsmittel für Steuerbetrüger und Geldwäscher, hieß es damals vom Bund der Steuerzahler. Experten bezweifelten dies allerdings.

Jeder dritte Schein wird gebunkert

Tatsächlich wird einer EZB-Studie zufolge jede dritte dieser 500er-Noten gebunkert, statt in den Wirtschaftskreislauf zu fließen. Dass die Scheine begehrt sind, zeigen auch Erkenntnisse der Polizeibehörde Europol. Demnach zahlen manche Kriminelle einen Aufschlag dafür, mit Hilfe der 500er größere Geldsummen möglichst unauffällig zu transportieren. Wie viel mehr, sei jedoch unklar. Attraktiv ist das Gewicht der Scheine in diesem Fall. So wiegt eine Million in 500-Euro-Scheinen gerade mal 2,2 Kilogramm, eine Million in 100-Euro-Scheinen mit 10,2 Kilogramm dagegen fast das Fünffache.

Auch manche Sammler sichern sich die Scheine. So werden ältere 500er-Noten auf eBay für 550 bis 650 Euro angeboten. Ob sie dafür auch Käufer finden, ist nicht bekannt. Einen Run auf die lilafarbene Banknote konnten bisher weder die Bundesbank noch die Geschäftsbanken feststellen.

