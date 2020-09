Die Bahn will eine Milliarde Euro in ein neues Werk in Cottbus investieren und 1200 neue Jobs schaffen. Das Vorhaben ist Teil des Strukturstärkungsgesetzes, das Regionen unterstützen soll, die vom Kohleausstieg betroffen sind.

Die Lausitz befindet sich durch den beschlossenen Kohleausstieg im Wandel. In den kommenden Jahren werden in der Region viele Arbeitsplätze wegfallen. Das neue Bahnwerk in Cottbus, ein Großprojekt der Deutschen Bahn mit 1200 Jobs, soll dazu beitragen, diesen Wandel abzufedern.

Die Pläne für dafür stellten Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und DB-Vorstand Ronald Pofalla gemeinsam vor. "Hier setzen wir etwas um, das zeigt, wie der Strukturwandel ganz konkret klappen kann", sagte Scholz in Cottbus.

Strukturwandel in der Lausitz: Bahn plant Großprojekt bei Cottbus

Investition in strukturschwache Region

Das Werk ist das erste große Vorhaben, das auf Basis des Strukturstärkungsgesetzes des Bundes finanziert wird. Das Gesetz ist seit August in Kraft. Im Jahr 2023 soll nach Angaben der Deutschen Bahn mit dem Bau des Werks begonnen werden. Am Standort des heutigen Bahnwerks Cottbus ist eine neue Halle für die Instandhaltung von ICE-4-Zügen geplant.

Scheuer, Woidke, Pofalla und Scholz stellten das Projekt gemeinsam vor.

Außerdem soll eine separate Halle für die Umrüstung von Dieselfahrzeugen auf Hybridtechnik mit Elektroantrieb gebaut werden. Geplant sind bis zum Jahr 2026 rund 1100 neue Industriearbeitsplätze und 100 Plätze für Auszubildende.

Bis zu einer Milliarde Investitionen

Laut Unternehmen soll es das modernste und umweltfreundlichste Bahninstandhaltungswerk in Europa werden. Mit dem neuen Werk und mehr als doppelt so vielen Arbeitsplätzen würden die Kapazitäten enorm erweitert. Das sei notwendig, weil die ICE-Flotte bis 2026 auf mehr als 420 Fahrzeuge wachsen soll, erklärte Sabina Jeschke, DB-Vorstand Digitalisierung und Technik. Nach Angaben von Scheuer geht es dabei um eine Investition von einer Milliarde Euro.