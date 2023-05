liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet Angriffe auf Odessa und Kiew ++ Stand: 08.05.2023 02:38 Uhr

Russland greift ukrainischen Angaben zufolge erneut die Schwarzmeerstadt Odessa und die Hauptstadt Kiew an. Russland bestätigt Evakuierungen aus den Gebieten um das Kernkraftwerk Saporischschja. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Mindestens fünf Menschen sind nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko bei russischen Luftangriffen auf Kiew verletzt worden - drei bei Explosionen im Kiewer Stadtteil Solomjanskyj, zwei weitere durch Drohnenwrackteile, die auf ein zweistöckiges Gebäude im Stadtteil Swjatoschyn fielen. Die Angriffe hielten weiter an, schrieb er auf Telegram.

Reuters-Augenzeugen berichten von zahlreichen Explosionen in Kiew. Örtlichen Behörden erklären, die Luftabwehrsysteme hätten die Angriffe abgewehrt.

Russland hat die Evakuierungen aus den Gebieten um das Kernkraftwerk Saporischschja bestätigt. Etwa 1679 Menschen, darunter 660 Kinder, seien aus den umliegenden Gebieten des AKWs zum temporären Unterbringungszentrum in Berdjansk gebracht worden, teilt der von Moskau eingesetzte Gouverneur des von Russland kontrollierten Teils der Region Saporischschja, Jewgeni Balizki, auf seinem Telegramm-Kanal mit. Berdjansk ist eine südostukrainische Hafenstadt am Asowschen Meer.

Russland verstärkt ukrainischen Militärangaben zufolge den Beschuss von Bachmut, um die Stadt bis Dienstag einzunehmen. Der ukrainische Befehlshaber der Bodentruppen, Generaloberst Oleksandr Syrskyj, teilte nach einem Besuch an der Frontlinie in Bachmut mit, die russischen Streitkräfte hätten den Beschuss der Stadt mit schweren Waffen intensiviert, würden modernere Ausrüstung einsetzen und ihre Truppen umgruppieren.

Oleksandr Syrskyj Die Russen hoffen immer noch, die Stadt bis zum 9. Mai zu erobern. Unsere Aufgabe ist es, dies zu vereiteln.

Die ukrainischen Streitkräfte würden alles tun, um dies zu verhindern. "Heute ist es wichtig, Entscheidungen so schnell wie möglich zu treffen und die Aktionen des Feindes vorherzusehen." Der 9. Mai ist in Russland der Tag des Sieges, der mit einer Militärparade in Moskau anlässlich des Sieges über Nazi-Deutschland begangen wird.

Russland greift ukrainischen Angaben zufolge erneut die Schwarzmeerstadt Odessa und die Hauptstadt Kiew an. "Es hat einen feindlichen Raketenangriff gegeben", schreibt Serhiy Bratchuk, Sprecher der Militärverwaltung des Gebiets, auf seinem Telegram-Kanal. Nach einem Raketenangriff sei eine Explosion zu hören gewesen.

Der ukrainische öffentlich-rechtliche Sender Suspilne meldet ein Feuer nach einer Explosion in Odessa und das Geräusch von Explosionen in Cherson. In Kiew wurde Luftalarm ausgelöst. "Die Luftabwehr arbeitet in den Außenbezirken von Kiew", teilt die Kiewer Militärverwaltung auf ihrem Telegram-Kanal kurz nach Mitternacht mit.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Russische Truppen evakuieren laut Kiew die ukrainische Stadt Enerhodar in der Region Saporischschja. Nahe dem dort ansässigen Atomkraftwerk intensivieren sich ukrainischen Angaben zufolge die Kämpfe. Alle Entwicklungen im Liveblog zum Nachlesen.