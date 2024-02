liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj sieht klares Signal in EU-Hilfen ++ Stand: 02.02.2024 04:02 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht in den neuen EU-Hilfen für sein Land ein klares Signal an die USA und Russland. Laut Behörden sind bei einem russischen Angriff in der Ukraine zwei Franzosen getötet worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnet die Entscheidung der EU über ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine als klares Signal an die USA und Russland. "Es ist ein klares Signal an Moskau, dass Europa standhaft bleibt und nicht durch zerstörerische Wellen des Kremls gebrochen werden kann", sagte der Präsident in seiner nächtlichen Videoansprache. Gleichzeitig sei es auch ein deutliches Zeichen über den Atlantik hinweg, dass Europa seine Verantwortung in puncto Sicherheit wahrnehme. "Wir erwarten nun Entscheidungen aus den USA", sagte Selenskyj.

Der US-Präsidentschaftswahlkampf und eine mögliche Rückkehr von Donald Trump werfen dort ihre Schatten voraus: US-Präsident Joe Biden gelingt es seit Wochen nicht, die zugesagte milliardenschweren Militärhilfe für die Ukraine durch den US-Kongress zu bekommen.

Bei einem russischen Angriff auf die Stadt Beryslaw in der südukrainischen Region Cherson sind nach ukrainischen Angaben zwei Franzosen getötet worden. "Ausländische Freiwillige wurde bei einem feindlichen Angriff auf Beryslaw getötet und verletzt", erklärte der Gouverneur der Region, Oleksandr Prokudin, im Onlinedienst Telegram. "Die russische Armee hat zwei französische Staatsbürger getötet. Drei andere Ausländer wurden leicht verletzt."

Auch ein Ukrainer sei bei dem Angriff verletzt worden, fügte der Gouverneur hinzu. Die ukrainische Polizei erklärte, es habe sich um einen russischen Drohnenangriff gehandelt. Bei den getöteten Franzosen handle es sich um zwei Männer, bei den Verletzten um drei Männer und eine Frau. "Alle Opfer waren als Freiwillige in die Region Cherson gekommen", erklärte die Polizei.

Präsident Selenskyj hat sich bei den EU-Staaten für die neuen Milliardenhilfen bedankt. Der ukrainische Oberbefehlshaber Saluschnyj befürchtet einen Engpass bei der Munition. Die Entwicklungen vom Donnerstag zum Nachlesen.