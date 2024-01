faq Russisches Flugzeug Was über den Absturz bekannt ist - und was nicht Stand: 24.01.2024 18:03 Uhr

Nach dem Absturz einer Militärmaschine in der russischen Grenzregion Belgorod ist noch vieles unklar. Warum etwa stürzte das Flugzeug ab? Und wer war an Bord? Was man weiß, was Russland sagt und was die Ukraine - ein Überblick.

Am Vormittag kamen die ersten Meldungen aus Russland: Ein russisches Militärtransportflugzeug vom Typ Iljuschin Il-76 sei in der Grenzregion Belgorod abgestürzt. Dass ein Flugzeug verunglückte, scheint inzwischen gesichert, von ukrainischer Seite gibt es aber bisher keine offiziellen Angaben zu Insassen und Ursache. Hingegen meldete Russland schon früh, man wisse, wer an Bord war und was die Maschine zum Absturz brachte. Alle Angaben können bisher nicht unabhängig überprüft werden.

Was weiß man über die Insassen des Flugzeugs?

Das russische Verteidigungsministerium meldete schon kurz nach dem Absturz, an Bord der Maschine hätten sich 65 ukrainische Kriegsgefangene, sechs Besatzungsmitglieder und drei Begleitpersonen befunden. Die ukrainischen Gefangenen hätten zu einem Austausch in die Region Belgorod nahe der ukrainischen Grenze geflogen werden sollen. Es gebe keine Überlebenden.

Der ukrainische Militärgeheimdienst erklärte, er habe keine verlässlichen Informationen über die Insassen. "Wir haben derzeit keine zuverlässigen und vollständigen Informationen darüber, wer oder wie viele Personen an Bord des Flugzeugs waren", hieß es. Der Geheimdienst erklärte, für Mittwoch sei ein Austausch von Gefangenen geplant gewesen, der aber "nicht stattgefunden" habe. Kiew sei "nicht darüber informiert worden", dass der Luftraum in dem Gebiet gesichert werden müsse, wie es vor vorherigen Austauschaktionen üblich gewesen sei, hieß es in einer Mitteilung auf Telegram.

Das Nachrichtenportal Ukrajinska Prawda hatte bereits kurz nach den ersten Meldungen zum Unglück berichtet, die ukrainische Seite bestätige den Absturz. Demnach vermutete das ukrainische Militär in dem Flugzeug Nachschub von russischen Flugabwehrraketen S-300. Das ukrainische Koordinationshauptquartier für die Behandlung von Kriegsgefangenen warnte vor dem Weiterleiten "nicht verifizierter Informationen". Die Meldungen zum Absturz würden geprüft.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Wann und wo stürzte das Flugzeug genau ab?

Russischen Angaben zufolge liegt die Absturzstelle bei dem Ort Jablonowo - 50 Kilometer nordöstlich von Belgorod und auch etwa 50 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Laut einem Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti ereignete sich das Unglück gegen 11.00 Uhr Ortszeit (09.00 Uhr MEZ). Die Maschine sei am Flugplatz Tschkalowski aus der Region Moska nach Belgorod gestartet, der Gefangenenaustausch hätte demnach am Nachmittag in dem Ort Kolotilowka an der Grenze erfolgen sollen. In der Region Belgorod hatten die grenzüberschreitenden Angriffe zuletzt zugenommen.

Was sagt Russland zur Absturzursache?

Das russische Verteidigungsministerium wirft der Ukraine vor, das Flugzeug abgeschossen zu haben. Der Erklärung zufolge registrierte das russische Radar den Start von zwei ukrainischen Raketen aus dem Dorf Lypzi in der ukrainischen Region Charkiw. Das Ministerium nannte den Angriff "einen terroristischen Akt". Weiter heißt es in der Mitteilung, die ukrainische Führung habe genau gewusst, "dass die auszutauschenden ukrainischen Militärangehörigen gemäß der gängigen Praxis heute mit einem Militärflugzeug nach Belgorod gebracht werden würden".

Der russische Duma-Abgeordnete Andrej Kartapolow sagte bei einer Parlamentssitzung, das Flugzeug sei mit drei Flugabwehrraketen entweder des US-Systems Patriot oder des deutschen Systems Iris-T abgeschossen worden. Eine weitere Maschine vom Typ Il-76 mit 80 weiteren Gefangenen an Bord habe nach dem Abschuss gewendet. Der General im Ruhestand legte keine Belege vor und erläuterte nicht, woher seine Informationen stammen.

Der Nachrichtenagentur dpa zufolge ist aber zumindest die offiziell angegebene Reichweite der Iris-T geringer als die Entfernung zur Grenze. Demnach bezweifeln Experten zudem, dass die Ukraine die teuren Flugabwehrsysteme direkt an der Grenze aufgestellt hat, wo sie für andere russische Waffensysteme leicht zu bekämpfen sind.

Das russische Oppositionsmedium "The Insider" schrieb unter Berufung auf eine ungenannte Quelle, Transportflüge zum Gefangenenaustausch würden üblicherweise angekündigt, um eine Feuerpause sicherzustellen. Dies könnte diesmal nicht passiert sein, hieß es.

Schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

Und was sagt die Ukraine?

Von der ukrainischen Regierung gibt es zur Unglücksursache keine offiziellen Angaben. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mychailo Podoljak, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass es etwas Zeit in Anspruch nehmen werde, sich ein klareres Bild zu verschaffen. Erst dann werde es Stellungnahmen geben.

Die Agentur Interfax Ukrajina meldete unter Berufung auf Militärquellen, es sei ein Flugzeug abgeschossen worden - allerdings nach dessen Start von Belgorod. Aus einem ersten Bericht des Nachrichtenportals Ukrajinska Prawda wurden Angaben zu einem Abschuss wieder herausgenommen.

Der Menschenrechtskommissar des ukrainischen Parlaments und einer der Verantwortlichen für den Gefangenenaustausch, Dmytro Lubinets, kündigte Ermittlungen an.