Krieg gegen die Ukraine Russisches Armeeflugzeug nahe Belgorod abgestürzt Stand: 24.01.2024 11:37 Uhr

Nach übereinstimmenden Angaben aus Kiew und Moskau ist nahe Belgorod ein russisches Militärtransportflugzeug abgestürzt. Wer oder was an Bord war ist umstritten - entweder ukrainische Kriegsgefangene oder Waffen.

Nahe der russischen Stadt Belgorod ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ein Transportflugzeug der Armee abgestürzt. An Bord befanden sich demnach 65 ukrainische Kriegsgefangene, die auf dem Weg zu einem Gefangenenaustausch gewesen sein sollen. Außerdem seien sechs Besatzungsmitglieder und drei weitere Personen als "Begleitpersonal" in der Maschine des Typs Il-76 gewesen.

Belgorod liegt unweit der Grenze zur Ukraine. Ob es bei dem Absturz der Maschine Überlebende gab, ist bislang unbekannt - ebensowenig gibt es Angaben zur Absturzursache. Eine militärische Spezialkommission begebe sich zur Absturzstelle, hieß es vom Verteidigungsministerium.

Was hatte das Flugzeug geladen?

Das ukrainische Nachrichtenportal Ukrajinska Prawda meldet hingegen unter Berufung auf den Generalstab, dass die Transportmaschine Waffen an Bord hatte. Zunächst hatte die Ukraijinska Prawda von einem Abschuss des Flugzeugs gesprochen. Diese Fassung wurde dann geändert.

Die Ukraine wehrt sich seit fast zwei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg - heute ist der 700. Tag der russischen Vollinvasion.