So viel Hin und Her gab es selten um einen G7-Gipfel. Die neueste Entwicklung: Trump verschiebt das Treffen der sieben großen Industrienationen auf den Herbst. Und er macht bei der Gelegenheit auch gleich klar, dass er die G7 ohnehin für "veraltet" hält.

US-Präsident Donald Trump hat den G7-Gipfel überraschend verschoben. Das Treffen der sieben führenden Industrieländer solle statt im Juni nun im Herbst stattfinden, erklärte Trump. Als möglichen Termin nannte er September.

Zugleich stellte er das Format an sich in Frage. Die Zusammensetzung der Länder sei "völlig veraltet". Er habe nicht das Gefühl, dass die Gruppe der sieben großen Industriestaaten das Geschehen auf der Welt richtig abbilde, sagte Trump nach Angaben mitreisender Journalisten auf dem Rückflug von Cape Canaveral nach Washington. Er wolle Russland, Südkorea, Australien und Indien dazu einladen.

Zu den G7 gehören die USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada und Japan. Die alljährlichen Gipfeltreffen richten die Mitgliedsländer abwechselnd aus.

Erste Planung: In Trumps eigenem Hotel

Um das diesjährige Treffen in den USA hatte es zuvor schon einiges Hin und Her gegeben. Trump hatte zunächst vorgeschlagen, es solle Mitte Juni in seiner eigenen Hotelanlage in Florida stattfinden. Nachdem dies sowohl bei den Demokraten als auch bei Trumps eigener Partei, den Republikanern auf Widerstand stieß, sollte der Gipfel dann auf dem Landsitz des Präsidenten in Camp David stattfinden.

Im März hatte die US-Regierung den Gipfel dann wegen der Corona-Pandemie abgesagt und stattdessen eine Videokonferenz angesetzt. Vor einer Woche hatte Trump überraschend erklärt, der Gipfel könne doch Ende Juni als Präsenztreffen stattfinden - "in erster Linie" im Weißen Haus in Washington. Als Grund nannte er, dass sich sein Land bereits von der Pandemie erhole. Er selbst sprach von einem "großartigen Signal der Normalisierung".

Von Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte Trump allerdings einen Korb bekommen. Merkel könne könne wegen der Corona-Pandemie eine Reise Ende Juni in die USA nicht zusagen, so Regierungssprecher Steffen Seibert.

Täglich etwa 20.000 Neuinfektionen in den USA

Die USA sind das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land weltweit. Dort wurden bereits mehr als 1,7 Millionen Infektionen nachgewiesen, 103.605 Infizierte starben (Stand: 30.05., 23 Uhr). Zurzeit werden dort täglich etwa 20.000 Neuinfektionen registriert.

Trump wird vorgeworfen, das neuartige Coronavirus lange unterschätzt und unzureichend reagiert zu haben - und nun zu versuchen, von seinem eigenen Versagen abzulenken. Trump befindet sich im Wahlkampf, im Herbst wird in den USA gewählt.