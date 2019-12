Verkehrsminister Scheuer feierte seine Maut-Verträge als großen Wurf - nun beschäftigen sie einen Untersuchungsausschuss. Um die Vergabe ranken sich viele Ungereimtheiten. Ein Überblick.

Von Eva Steinlein, tagesschau.de

Scheuer kündigte daraufhin die Verträge, die er noch während des laufenden EuGH-Verfahrens geschlossen hatte - und an deren Rechtmäßigkeit es erhebliche Zweifel gibt.

Am 1. Januar 2016 trat die Maut de jure in Kraft, sollte aber erst erhoben werden, sobald die Infastruktur dazu bereit steht - darum sollte sich Dobrindts Amtsnachfolger Scheuer kümmern. Im Juni 2019 urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH), dass die Pkw-Maut gegen EU-Recht verstößt, weil sie ausländische Autofahrer diskriminiert. Das Projekt ist somit hinfällig.

Die Pkw-Maut war ein Prestigeprojekt der CSU: Im Bundestagswahlkampf 2013 machten Teile der Union gezielt Stimmung für die "Ausländermaut", die sie nach der Wahl in "Infrastrukturabgabe" umtauften: Sie hätte eine Straßennutzungsgebühr innerhalb Deutschlands vorgesehen, die für Bundesbürger dank einer Senkung der KFZ-Steuer faktisch kostenfrei geblieben wäre. Der damalige Verkehrsminister Andreas Dobrindt hatte die Pläne zur Einführung 2014 erarbeitet - schon damals gab es Stimmen, die an der Rechtmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Projekts zweifelten.

Den Fehlbetrag warb Scheuer nie beim Finanzministerium ein. Statt dessen schloss er Recherchen von Report Mainz zufolge mehrere zusätzliche Geheimverträge , durch die ihm eine Milliarde Euro an Spielmasse zur Verfügung stehen sollte. Kritiker halten diesen Schritt für rechtswidrig - und für eine rechnerisch fehlerhafte Trickserei zu Lasten der Steuerzahler, über die Scheuer überdies den Bundestag als Haushaltsentscheider nicht informierte.

Allerdings hatte es mit "autoTicket" faktisch nur einen einzigen verbleibenden Bieter um den Auftrag gegeben. Dieser forderte in seinem letzten Angebot von Oktober 2018 noch 3,065 Milliarden Euro für seine Dienste - Scheuer unterzeichnete also einen Vertrag, der eine Milliarde zu teuer war.

Ende 2018 wurde bekannt, dass die Firma "autoTicket", ein Zusammenschluss des österreichischen Mautunternehmens Kapsch TrafficCom und der Ticketfirma Eventim, mit der Erhebung der Maut beauftragt worden war. Ihre Leistungen sollten über zwölf Jahre laufen und insgesamt 1,975 Milliarden Euro kosten. Bundesverkehrsminister Scheuer präsentierte den Vertragsabschluss am Tag vor Silvester als großen Wurf und erklärte, im Kostenrahmen von 2,08 Milliarden Euro geblieben zu sein - so viel hatte der Bundeshaushalt ihm für die Maut bewilligt.

Der staatliche Mautbetreiber Toll Collect hätte ursprünglich unter Scheuer privatisiert werden sollen - dazu, warum das letztlich nicht geschah, gibt es offene Fragen.

In einer Wirtschaftlichkeitsberechnung gab das Bundesverkehrsministerium zunächst an, eine Beauftragung privater statt staatlicher Betreiber mit der Mauterhebung spare 84 Millionen Euro an Kosten. Recherchen des ARD-Magazins Kontraste zufolge war diese Ersparnis aber nicht nur unerheblich, sondern auch fehlerhaft berechnet.

In einer späteren Untersuchung stellte das Ministerium plötzlich fest, dass die Eigenrealisierung gegenüber der Fremdrealisierung vorteilhafter sei. Wie sich herausstellte, hätte Toll Collect gemäß der Geheimverträge am Aufbau des Pkw-Mautsystems beteiligt werden sollen, um die fehlende Milliarde Euro auszugleichen - und dies war nur möglich, wenn die Firma in staatlichem Besitz bleibt.

Das Kraftfahrt-Bundesamt verweigerte zunächst wegen juristischer und finanzieller Bedenken seine Zustimmung zu Scheuers Mautverträgen, fügte sich aber Ende Mai - nach Insistieren des Verkehrsministeriums, wie Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" zeigen.