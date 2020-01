Die Zahl der Grippeinfektionen in Deutschland nimmt seit Mitte Januar stark zu. Das zeigt der aktuelle Bericht des Robert-Koch-Instituts. Beginnt jetzt die Grippewelle?

Von Leon Kaschel, WDR

Dem Robert-Koch-Institut wurden seit Oktober 13.350 Grippe-Infektionen gemeldet. Bisher gibt es 32 Todesfälle, die nachweislich mit einer Grippeerkrankung in Verbindung stehen. Allein in der vergangenen Woche sind deutschlandweit knapp 4500 Menschen an Grippe erkrankt.

Dieter Häussinger, Leiter der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie in Düsseldorf geht davon aus, dass die Zahl der Fälle jetzt steigen wird: „Gerade in den Ballungsgebieten wird die Zahl der Grippeerkrankten in den kommenden Wochen zunehmen.“