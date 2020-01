Die Zahl der Infektionen in China mit dem Coronavirus steigt sprunghaft. Ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch doch möglich? Und wie gefährlich ist der Erreger?

Von Pascal Kiss, SWR

Was ist das neue Coronavirus?

Der neue Erreger gehört zum Stamm der Coronaviren. Harmlose Typen führen oft nur zu leichten Erkältungen. Das neue Coronavirus kann dagegen zu schweren Atembeschwerden, Lungenentzündungen und hohem Fieber führen. Viele Mediziner vergleichen das neue Virus mit dem SARS-Erreger. Die beiden Erreger sind sich zu 80 Prozent genetisch ähnlich. Der SARS-Erreger führte vor rund 18 Jahren zu einer großen Pandemie. Damals starben laut Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit 774 Menschen. Mehr zum Thema Coronavirus in China: Neue Lungenkrankheit breitet sich aus

Wie gefährlich ist der neue Erreger?

Drei Todesfälle konnten in China bisher auf das neue Coronavirus zurückgeführt werden. Die Verstorbenen sollen aber bereits vor der Infektion mit dem Coronavirus schwer erkrankt gewesen sein. Die Weltgesundheitsorganisation WHO kann nach eigenen Angaben noch nicht einschätzen, in wie viel Prozent der Fälle die Lungenerkrankungen tödlich verlaufen. Zum chinesischen Neujahrsfest sind besonders viele Menschen im Land auf Reisen.

Was hilft gegen das neue Virus?

Die chinesischen Behörden wollen die Erkrankten schnell erkennen, um sie isolieren zu können. Mittlerweile gibt es einen verlässlichen Test, mit dem die Krankheit diagnostiziert werden kann. Bei betroffenen Patienten können die Symptome nur mit den üblichen Medikamenten behandelt werden.

Wie weit verbreitet ist der neue Erreger?

Woher kommt das Virus?

Im Normalfall lebt das Virus in Tieren. Als Ursprungsort der Krankheit steht ein großer Fischmarkt in Wuhan in Verdacht. Auf dem Markt werden Wildtiere lebend oder auch frisch nach der Schlachtung verkauft. Anfang Januar haben die chinesischen Behörden den Markt desinfiziert und geschlossen. Chinesische Behörden untersuchen derzeit unterschiedliche Tierarten, um die Quelle des neuen Erregers eindeutig zu bestimmen. So könnten weitere Tiermärkte mit dem neuen Coronavirus infiziert sein. Ein Fischmarkt in der chinesischen Millionenstadt Wuhan gilt als Quelle des neuartigen Coronavirus. Er ist seit Jahresbeginn geschlossen.

Wie kann das Virus übertragen werden?

Wie alle Coronaviren wird auch der neue Erreger in den meisten Fällen zwischen Tier und Mensch übertragen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält aber im Fall des neuen Virus auch die direkte Übertragung zwischen zwei Menschen in Einzelfällen für möglich. Konkrete Hinweise auf solch eine Übertragung gibt es aber bisher nicht. Eine weitere Mutation könnte dazu führen, dass der Virus zwischen zwei Menschen übertragen wird

Wie wird sich das Virus weiter ausbreiten?

Die chinesischen Behörden fürchten derzeit vor allem eine Ausbreitung im eigenen Land. Millionen Chinesen reisen am kommenden Wochenende zu ihren Familien, um das chinesische Neujahrsfest zu feiern. Eine Gefahr für Deutschland sieht das Robert-Koch-Institut derzeit nicht. Für Reisende nach China gibt es noch keine offizielle Reisewarnung. Das Auswärtige Amt rät, sich in China von offensichtlich kranken Tieren und Menschen fernzuhalten.

Wie lässt sich eine weitere Ausbreitung verhindern?

In China selbst isolieren die Behörden verdächtige Patienten mit Lungenerkrankungen. Einige Nachbarländer von China sowie die USA setzen in Flughäfen auf zusätzliche Kontrollen. Mit Wärmebildkameras werden die Reisenden auf hohes Fieber untersucht. Bei Verdacht wird der Reisende isoliert und genauer untersucht.