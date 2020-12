Heute soll es in Deutschland mit den Corona-Impfungen losgehen. Bis der Wirkstoff für alle zur Verfügung steht, wird es aber noch dauern. Wer erhält das Vakzin zuerst? Und wie laufen die Impfungen ab? Ein Überblick.

Wo wird zuerst geimpft?

Zunächst sollen mobile Teams im Einsatz sein, die Bewohner, Patienten und das Personal in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen impfen. In Mecklenburg-Vorpommern sind das etwa 40 mobile Teams, in Bremen sind es zunächst sieben Teams zu je vier Personen. Auch die bundesweit rund 440 Impfzentren sind in den vergangenen Wochen für die Impfkampagne vorbereitet worden und sollen wohl bis spätestens Anfang Januar ihren Betrieb aufnehmen. Darunter sind etwa eine Tennishalle in Stuttgart, in Niedersachsen wird eine Jugendherberge zum Impfzentrum, in Düsseldorf die Fußball-Arena. In Sachsen-Anhalt wird ein ehemaliger Supermarkt umfunktioniert. In Hessen ist ein früheres Flughafengelände dabei. In den Impfzentren wird mit Unterstützung von niedergelassenen Ärzten oder Trägern wie dem Roten Kreuz geimpft. Auch die mobilen Teams sollen an diese Impfzentren angedockt sein. In einer späteren Phase, wenn mehr Impfstoffe - womöglich auch verschiedener Hersteller - zur Verfügung stehen und diese vielleicht einfacher zu lagern sind, könnte auch in normalen Arztpraxen geimpft werden. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung schätzt, "dass die Praxen vermutlich im Sommer impfen werden".

Wer wird zuerst geimpft?

Laut Impfverordnung wurden drei Gruppen mit "höchster", "hoher" und "erhöhter" Priorität festgelegt, laut Gesundheitsministerium sind das folgende Gruppen: Höchste Priorität: Personen ab 80 Jahren

Personen, die in stationären Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind

Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen wie Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdienste, als Leistungserbringer der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, Impfzentren und in Bereichen mit infektionsrelevanten Tätigkeiten

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die Menschen mit einem hohen Risiko behandeln, betreuen oder pflegen (etwa Hämato-Onkologie und Transplantationsmedizin) Hohe Priorität: Über-70-Jährige

Menschen mit Trisomie 21, Demenz oder geistiger Behinderung, nach einer Organtransplantation

Enge Kontaktpersonen von über 80-Jährigen oder Bewohnern von Alten- Pflegeheimen und Heimen für geistig Behinderte

Kontaktpersonen von Schwangeren

Personen, die in stationären Einrichtungen für geistig behinderter Menschen tätig sind oder bei ambulanten Pflegediensten regelmäßig geistig behinderte Menschen behandeln, betreuen oder pflegen

Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem hohen oder erhöhten Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus tätig sind, insbesondere Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßigem Patientenkontakt, Personal der Blut- und Plasmaspendedienste und in Testzentren

Polizei- und Ordnungskräfte, die im Dienst, etwa bei Demonstrationen, einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind.

Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst und in relevanten Positionen der Krankenhausinfrastruktur

Personen, die in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen leben oder tätig sind Erhöhte Priorität: Über-60-Jährige

Personen mit folgenden Krankheiten: Adipositas, chronischer Nierenerkrankung, chronischer Lebererkrankung, Immundefizienz oder HIV-Infektion, Diabetes mellitus, Herzerkrankungen, Schlaganfall, Krebs, COPD oder Asthma, Autoimmunerkrankungen und Rheuma

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit niedrigen Expositionsrisiko (Labore) und ohne Betreuung von Patienten mit Verdacht auf Infektionskrankheiten

Personen in relevanter Position in Regierungen, Verwaltungen und den Verfassungsorganen, in Streitkräften, bei der Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und THW, Justiz

Personen in relevanter Position in Unternehmen der kritischen Infrastruktur, Apotheken und Pharmawirtschaft, öffentliche Versorgung und Entsorgung, Ernährungswirtschaft, Transportwesen, Informationstechnik und Telekommunikation

Erzieher und Lehrer

Personen mit prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen Die Impfung der ersten Gruppe wird nach Worten von Bundesgesundheitsminister Spahn mindestens ein bis zwei Monate dauern. Erst dann werde man darüber nachdenken, das Impfangebot auszuweiten. Spahn kündigte "fließende Übergange" zwischen den Stufen an.

Wie viel Impfstoff erhält Deutschland?

Noch vor der Zulassung eines Impfstoffes wurden mit den Unternehmen, die an einem Wirkstoff forschen, Verträge ausgehandelt. Am 21. Dezember erhielt das Vakzin der Konzerne Biontech und Pfizer die Zulassung in der EU. Bis zum 6. Januar will die zuständige Europäische Arzneimittelbehörde auch über den Impfstoff des US-Unternehmens Moderna entscheiden. Bei diesen Konzernen hat sich Deutschland Impfstoff gesichert. Bis Ende des Jahres sollen 1,3 Millionen Dosen des Vazins von Biontech und Pfizer geliefert werden. Bis Ende März sollen es Gesundheitsminister Jens Spahn zufolge bis zu zwölf Millionen Dosen sein. Insgesamt hat Deutschland mit Biontech und Pfizer sowie mit Moderna Verträge über die Lieferung von 136,3 Millionen Impfdosen abgeschlossen - diese sollen nahezu komplett im kommenden Jahr geliefert werden. Die EU-Kommission hat für die EU-Staaten insgesamt sechs Impfstoffe vertraglich gesichert. Neben dem Vakzin von Biontech/Pfizer und Moderna sind das Mittel von Astrazeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica und Curevac. Welches Land wie viele Dosen erhält, wird auf Basis der Einwohnerzahl berechnet. Spahn zu Biontech-Lieferung 1,3 Millionen Impfdosen in diesem Jahr Laut Gesundheitsminister Spahn können bald 1,3 Millionen Dosen an die Bundesländer geliefert werden. | mehr

Wie oft muss ich mich impfen lassen?

Pro Impfung mit dem Vakzin von Biontech und Pfizer müssen zwei Imfpdosen verabreicht werden. Dazwischen sollten nicht mehr als drei Wochen liegen. SWR-Wissen über den Impfstoff | mehr

Reicht der Impfstoff für alle?

Nein. In Deutschland leben rund 83 Millionen Menschen. Der bisher vertraglich zugesicherte Impfstoff würde rechnerisch reichen, um 68,2 Millionen Menschen zu impfen, da pro Impfung zwei Dosen verabreicht werden müssen. Es ist aber auch nicht das Ziel, jeden einzelnen Bundesbürger zu impfen, sondern eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Dafür müssen sich 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung in Deutschland gegen des Virus impfen lassen.

Wie wirksam werden die Impfstoffe sein?

Ist der Impfstoff auch bei der mutierten Corona-Variante wirksam?

Das lässt sich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Experten und Mediziner, unter anderem vom Robert Koch-Institut gehen aber davon aus, dass der Wirkstoff auch bei Mutationen anschlägt. Durch den Impfstoff baut der Körper eine Immunreaktion gegen mehrere Merkmale des Virus auf, wodurch wohl auch Abwehrstoffe eine mutierte Variante entwickelt werden. "Nach dem, was wir bisher wissen, wirkt sich die in Großbritannien festgestellte Mutation des Coronavirus nicht auf unsere Impfpläne aus", sagt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. "Wir müssen nicht davon ausgehen, dass der Impfstoff bei dieser Mutation weniger wirksam ist." Diese Einschätzung teilt auch der Vorsitzende des Weltärztebundes Frank Ulrich Montgomery. Die Mutation des Coronavirus in Großbritannien stelle die bisherige Impfstrategie nicht infrage. Nach Angaben des Biontech-Konzerns wurde der Imfpstoff bereits gegen etwa 20 Virusvarianten mit Mutationen getestet - mit Erfolg. Der Wirkstoff konnte demnach in jedem Fall die Virusform deaktivieren. Coronavirus-Update Mutationen laut Drosten derzeit keine Gefahr Eine mutierte Coronavirus-Variante in Dänemark hatte zuletzt Besorgnis ausgelöst. | ndr

Welche Nebenwirkungen können auftreten?

Bei der Corona-Impfung können ähnliche Nebenwirkungen auftreten wie bei anderen Impfungen auch: Dazu zählen Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen oder Müdigkeit. Darüber hinaus kann auch Schüttelfrost, Fieber oder Durchfall auftreten, ebenso sind Glieder- und Muskelschmerzen möglich. In den Tests des Impfstoffes fielen die Nebenwirkungen allerdings schwach bis mäßig aus und klangen nach kurzer Zeit wieder ab. Der Biontech-Impfstoff wurde mit einer Prüfgruppe von 44.000 Menschen getestet. Die schwersten Nebenwirkungen seien nach der Injektion der zweiten Dosis aufgetreten: In 3,8 Prozent der Fälle Müdigkeit und bei zwei Prozent der Fälle Kopfschmerzen. Ältere Erwachsene hätten zu weniger und milderen Nebenwirkungen tendiert. Im Vergleich zu vielen etablierten Impfstoffen wie etwa dem gegen Grippe traten die Nebenwirkungen aber vergleichsweise häufiger auf. Die Verträglichkeit des Impfstoffes wird auch nach der Zulassung weiter geprüft. Zuletzt wurden mehrere Fälle von allergischen Reaktionen nach einer Corona-Impfung bekannt. In Alaska klagte ein Mensch zehn Minuten nach der Impfung über Atembeschwerden und Hautrötungen, beides wurde während der empfohlenen Beobachtungsphase direkt nach der Spritze festgestellt. Auch in Großbritannien gab es Fälle mit allergischen Reaktionen. Die deutschen allergologischen Gesellschaften betonen in einer Stellungnahme, dass Patienten über die möglichen allergischen Reaktionen vor dem Impfen aufgeklärt werden müssen. Zudem müsse abgefragt werden, ob ein Patient entsprechende Probleme schon einmal gehabt habe.

Wird es eine Impfpflicht geben?

Nein, die Impfung gegen das Coronavirus ist freiwillig.

Muss ich die Impfung bezahlen?

Was muss ich tun, um mich impfen zu lassen?

Wie soll das Impfen in den Impfzentren ablaufen?

Die Impfzentren haben Konzepte erarbeitet, damit das Impfen möglichst sicher, schnell und geordnet abläuft. Dabei sollen Warteschlangen vermieden werden. Experten setzen meist auf Impfstraßen als Einbahnstraßen, um Patienten von Station zu Station zu lotsen. Es gibt Wartebereiche, Räume für Arztgespräche und die eigentliche Impfung. Menschen, die geimpft werden sollen und einen Termin haben, müssen nachweisen, dass sie auch berechtigt sind. Das kann der Personalausweis oder der Pass sein - wenn es um das Alter geht - oder ein ärztliches Attest, wenn es um eine Priorisierung wegen bestimmter Vorerkrankungen geht. Bei Personal im Gesundheitswesen, in der Pflege und der "kritischen Infrastruktur" wie der Polizei sollen Arbeitgeber-Bescheinigungen verlangt werden. Besuch in Wiesbaden Praxistest im Impfzentrum In ganz Deutschland werden Impfzentren aus dem Boden gestampft. Wie funktioniert eigentlich eine Impfstraße? | mehr Vor dem Impfen gibt es ein Beratungsgespräch, bei dem Betroffene über die Impfung, Risiken und mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Per Fragebogen werden zudem Informationen zum Gesundheitszustand und zu eventuellen Vorerkrankungen eingeholt. Die Impfung selbst kann auch durch nichtärztliches Personal durchgeführt werden. Laut SWR könnte die Impfung insgesamt etwa eine Stunde dauern. Der Impfstoff wird jeweils in den Oberarm gespritzt - in den Deltamuskel (Musculus deltoideus). "Er könnte im Prinzip in jeden Muskel gespritzt werden, aber die Stelle am Arm ist eben gut zugänglich", sagt Virologe Podbielski. Der Vorteil einer solchen intramuskulären Impfung: Der Wirkstoff bleibt für einige Stunden im Muskel und der Körper hat so Zeit, ihn zu erkennen und darauf zu reagieren.

Wird es eine bevorzugte Behandlung von Geimpften geben?