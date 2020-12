Anfang Januar könnten die ersten Risikogruppen und Pflegebeschäftigen geimpft sein. Doch noch wurde kein Corona-Impfstoff zugelassen. Wie läuft das Verfahren ab - und was sind die nächsten Schritte?

Das Verfahren in Deutschland ist größtenteils durch das zentrale europäische Zulassungsverfahren ersetzt worden. Denn praktisch kein Impfstoff wird heute ausschließlich für den deutschen Markt zugelassen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) mit Sitz in Amsterdam ist die zentrale Prüfstelle. Nach einem Prüf-Verfahren gibt der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) eine Empfehlung über den Zulassungsantrag ab. Das ist schließlich die Basis für einen endgültige Zulassung durch die EU-Kommission.

Der Mainzer Hersteller Biontech hat heute bestätigt, dass der Konzern mit dem US-Unternehmen Pfizer am Montag einen Antrag auf bedingte Zulassung bei der EMA eingereicht hat. Bereits vor rund zwei Wochen ist eine Notfallzulassung in den USA beantragt worden.

Auch der US-Pharmakonzern Moderna hat die Zulassung für einen Corona-Impfstoff in der EU bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA eingereicht. Parallel dazu wurde auch eine Notfallzulassung bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA beantragt. Die FDA setzte für den 17. Dezember ein Treffen eines Beratungskomitees an, bei dem der Antrag diskutiert werden soll. Modernas Präparat ist dem Impfstoff von Biontech und Pfizer in der Wirkweise und auch in seiner Wirksamkeit ähnlich.