Sibirische Waldbrände Nur Regen hilft

Katastrophenhelfer und Armee kämpfen in Sibirien weiter gegen die Waldbrände. Die Menschen vor Ort leiden vor allem unter gesundheitsschädlichem Rauch - der auch das Weltklima bedroht.

Von Demian von Osten, ARD-Studio Moskau, z.Zt. Bogutschany, Sibirien

Fast drei Stunden wird man durchgeschüttelt auf der sibirischen Schotterpiste, an deren Ende: Beleki. Das kleine sibirische Dorf ist eingehüllt von Rauch, nur ein paar Dutzend Kilometer entfernt lodern die Waldbrände, über die jetzt die ganze Welt spricht. Über Beliki spricht kaum jemand, das Dorf hat keinen Handyempfang, in die nächste Stadt fahren die Einwohner nicht jeden Tag.

"Einige hier hatten schon ihre Papiere vorbereitet, weil sie dachten, dass wir bald evakuiert werden." Die Schülerin Julia ist etwa 12. Sie und andere Schulkinder sitzen auf einer wackeligen Parkbank vor dem einzigen Lebensmittelladen und essen Chips. Wjatscheslaw zeigt wild mit den Armen rudernd gleichzeitig in zwei Richtungen: "Dort waren Brände, und da hinten. Und gestern flogen am anderen Flussufer Hubschrauber!"

Waldbrände in Sibirien - Die unterschätzte Katastrophe

Morgenmagazin, 06.08.2019, Demian von Osten, ARD Moskau





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-577443~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Es brennt einfach überall."

Beleki hat 170 Einwohner, es ist eine jener Siedlungen, die von den Waldbränden bedroht sind. Wegen des giftigen Rauchgeruchs konnten die Einwohner für eine Zeit gar nicht aus dem Haus. "20 Kilometer vom Dorf entfernt hat es gebrannt", sagt Julia, eine Frau Mitte 30. "Man hatte nur eine Sicht von 20 Metern. Das stört uns natürlich. Denn auch Bären kommen dadurch ins Dorf."

Julia und ihr Mann Roman haben ihr Hab und Gut in einen alten roten "Lada Niwa" verstaut, Schaschlik-Rost, Flatscreen, Vogelkäfig. Sie ziehen jetzt in die nächstgelegene Stadt. "Es brennt viel mehr dieses Jahr", sagt Roman. "Man sieht das am Rauch. Es brennt einfach überall." Roman hat ein Haus in der nächstgelegenen Kleinstadt Bogutschany gekauft. Der Umzug war zwar schon länger geplant, die Probleme mit dem Brandgeruch haben dem Ehepaar die Entscheidung aber leichter gemacht.

An zahlreichen Stellen flammen immer neue Brände auf.

Heftigere Brände als sonst

Die sibirischen Waldbrände gibt es eigentlich jedes Jahr. Doch dieses Jahr wüten sie heftiger als sonst. Trockene Gewitter fachen sie an, manchmal auch Unachtsamkeit der Menschen, weggeworfene Zigarettenstummel, auch die Holzindustrie steht unter Verdacht.

Hartnäckig hält sich das Gerücht unter den Anwohnern hier in der Region Krasnojarsk, kriminelle Holzfäller seien an den Bränden schuld. Sie würden gefällte Waldstücke hinter sich anzünden, um den Anschein zu erwecken, der Wald sei abgebrannt - dabei hätten sie die Bäume vorher gefällt und das Holz verkauft. Ob das stimmt, da gehen die Meinungen auseinander. Ein großer Teil der Brände ist weit von bewohntem Gebiet entfernt. Ministerpräsident Medwedew hat dennoch eine Untersuchung zu kriminellen Holzfällern angeordnet.

Kritik an Löscharbeiten

Am Angara, einem breiten Nebenfluss des Jenisseis, knattern derzeit ständig die Rotoren der Helikopter. In der Kleinstadt Bogutschany leben gut 10.000 Menschen, der kleine Flugplatz ist zur vorübergehenden Basis für Löscharbeiten in der Gegend geworden. Hubschrauber von russischer Armee und Katastrophenschutz starten von hier in die Brandgebiete, bringen tonnenweise Wasser in großen Kübeln zu den Brandherden.

Hubschrauber des Katastrophenschutzes in Bogutschany.

"Das Löschen aus der Luft ist nicht besonders effektiv", kritisiert Tatjana Wassiliewa von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. "Das abgeworfene Wasser wird sofort verstreut, und nur ein paar Tropfen schaffen es überhaupt bis zum Boden." Die Pressesprecherin des Moskauer Greenpeace-Büros ist mit einem kleinen Team in den Brandgebieten unterwegs. Ihr Ziel: Löscharbeiten begutachten. "Diese großen Brände haben mit kleinen Feuern begonnen. Und die hätte man rechtzeitig löschen müssen," sagt Wassiliewa.

Umstrittene Gesetze zu Waldbränden

Doch das ist nicht passiert, weil laut russischem Gesetz Waldbrände weit entfernt von Infrastruktur und Siedlungen nicht gelöscht werden müssen, wenn die Kosten der Löscharbeiten den erwarteten Schaden übersteigen. Eine umstrittene Regelung - vor allem hier in der Region Krasnojarsk steht deshalb der örtliche Gouverneur unter Druck. Denn die Rauchschwaden, die Tausende Kilometer weit in sibirische Großstädte und sogar bis nach Alaska und Kanada gezogen sind, hat man in der Rechnung nicht berücksichtigt.

Auch der Wissenschaftler Alexander Brjuchanow vom Krasnojarsker Institut für den Wald sieht Versäumnisse bei den Behörden.

"Jetzt sind viele Löschkräfte zusammengebracht worden, aber es wäre gut gewesen, wenn diese Entscheidungen drei Wochen früher getroffen worden wären."

Seit vergangener Woche haben die Löscharbeiten neuen Schwung bekommen. Russlands Präsident Putin schickte Hubschrauber und Flugzeuge des Militärs in die Brandgebiete. Mehrere sind auf dem Flugplatz von Bogutschany stationiert. Doch die Absprache der Behörden vor Ort läuft nicht immer glatt.

Kommunikation ein weiteres Problem

Auf einem improvisierten Hubschrauber-Landeplatz am Angara-Fluss steht in diesen Tagen eine Gruppe von Katastrophenhelfern bereit: Gepackte Rucksäcke, Löschausrüstung, Spaten. Sie sollen für mehrere Tage ins Waldbrandgebiet fliegen, um Brände am Boden zu bekämpfen. Übernachtung im Schlafsack vor Ort. Der Hubschrauber, der sie dort hinbringen soll, landet, doch dann wird der Flug erst mal abgesagt.

Sibiriens Abgeschiedenheit macht die Löscharbeiten in der Region nicht einfacher.

"Der Luftraum ist gesperrt wegen schweren Flugverkehrs," erklärt Ewgenij Popyschew, Koordinator der Forst-Feuerwehr in Bogutschany. "Die Armee ist dort unterwegs." Kurz darauf donnern einige schwere Hubschraubern mit Löschkübeln über die Kleinstadt. 70 Kilometer im Umkreis um einen Brand hat das Militär den Luftraum gesperrt. Die Katastrophenhelfer erfahren davon erst in letzter Minute.

Sibirische Brände eine internationale Klimakatastrophe

Längst sind die Brände nicht mehr nur ein russisches Problem. "Diese Brände sind eine echte Klimakatastrophe", sagt Wassiliewa von Greenpeace. "Denn der Wind transportiert den Ruß bis in die Arktis. Dort legt sich der Ruß nieder und beschleunigt das Schmelzen der Gletscher." Auf einmal haben die sich jährlich wiederholenden Waldbrände in Sibirien auch internationale Aufmerksamkeit bekommen.

Alexander Brjuchanow, Wald-Institut Krasnojarsk

"Wenn in Sibirien drei, vier, fünf Millionen Hektar brennen, dann ist das ein globales Problem. Das wirkt sich auf die gesamte nördliche Halbkugel aus," erklärt Wissenschaftler Brjuchanow. Ein Langzeitexperiment habe gezeigt, wie langsam die sibirischen Bäume nachwachsen. 120 bis 150 Jahre, damit sich der Wald wieder richtig erholt. Deshalb sei es besonders schlimm, dass nicht gelöscht wurde. "Man hat den Zeitpunkt verpasst. Selbst wenn man jetzt fünf oder zehn Mal so viel Material oder Menschen einsetzt, wird man die Waldbrände nicht löschen können. Das schafft nur anhaltender Regen."