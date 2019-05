Knapp sechs Wochen hat die Parlamentswahl in Indien gedauert - nun werden die 600 Millionen Stimmen ausgezählt: Medienberichten zufolge zeichnet sich die Wiederwahl von Premierminister Modi ab.

Bei der Parlamentswahl in Indien zeichnet sich Medienberichten zufolge die Wiederwahl von Ministerpräsident Narendra Modi ab. Etwa zwei Stunden nach Beginn der Auszählung von etwa 600 Millionen Stimmen liegt die von Modis hindu-nationalistischer Partei BJP angeführte Nationale Demokratische Allianz klar in Führung, wie der Fernsehsender NDTV berichtete. Das Bündnis schnitt demnach bislang in Rennen um 324 der insgesamt 542 Sitze am besten ab.

Endergebnis Ende des Tages

Das Oppositionsbündnis UPA um die sozialliberale Kongresspartei von Rahul Gandhi lag in 111 Rennen vorne. Mit dem Endergebnis wird im Laufe des Tages gerechnet.

Die Abstimmung wurde wegen der Größe des Landes in sieben Etappen über sechs Wochen abgehalten. Insgesamt waren 900 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen.

Modi hatte mit seiner hindu-nationalistischen Partei BJP die Wahlen vor fünf Jahren mit großen Versprechen gewonnen. Die Wirtschaft steht aktuell gut da - mit Wachstumsraten von mehr als sieben Prozent, nicht zuletzt wegen der erfolgreichen Einführung einer einheitlichen Mehrwertsteuer. Doch viele Erwartungen wurden nicht erfüllt. Insbesondere in der Landwirtschaft hat die Regierung nach Ansicht von Experten wichtige Reformen bislang vernachlässigt. Dabei lebt mehr als die Hälfte der Bevölkerung direkt oder indirekt von der Landwirtschaft.