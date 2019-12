In den USA liegt das meiste Vermögen auf den Konten relativ weniger Superreicher. Die sollen nach dem Willen der Demokratin Warren eine Vermögenssteuer zahlen. Doch der Plan ist umstritten.

Julia Kastein, ARD Studio Washington

Ein weißer Becher, die Aufschrift "Billionaire Tears" - ein Becher also für die Tränen der Milliardäre: Das ist der Wahlkampfschlager der Demokratin Elizabeth Warren. Zu bestellen ist er für 25 Dollar auf ihrer Webseite und im Weihnachtsgeschäft so populär, dass die Lieferung zum Fest nicht garantiert werden konnte.

Der Becher ist eine Anspielung auf das wohl wichtigste und umstrittenste Wahlversprechen der Senatorin, die gerne Präsidentin werden will: eine Vermögenssteuer für die Superreichen.

"Hier geht es nicht darum, jemand zu bestrafen, sondern darum, den Reichen zu sagen: Toll, dass du soweit gekommen bist. Aber das hast du nur geschafft mit den Arbeitskräften, für deren Ausbildung wir alle gezahlt haben. Mit einer Infrastruktur, die wir alle finanziert haben. Und beschützt von einer Polizei, für die wir alle Steuern zahlen. Also wenn du richtig reich geworden bis, so reich wie nur ein Zehntel von einem Prozent in diesem Land: dann trage auch deine zwei Cent bei", so Warren.