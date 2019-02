Venezuelas Interimspräsident Guaidó hatte Hilfslieferungen angefordert. Doch sein Rivale im Machtkampf, Präsident Maduro, lässt sie nicht ins Land. Er ließ das Militär eine Grenzbrücke absperren.

Im Machtkampf in Venezuela droht der Streit um humanitäre Hilfe für die Bevölkerung zu eskalieren: Das venezolanische Militär blockierte eine Grenzbrücke zu Kolumbien, um Lieferungen zu unterbinden. Die Autobrücke Tienditas in der Nähe der Grenzstadt Cúcuta sei mit einem Tankwagen, zwei blauen Großcontainern und behelfsmäßigem Zäunen gesperrt worden, teilten kolumbianische Behördenvertreter mit.

Guaidó: "Test" für die Streitkräfte

Damit kann die Hilfe, die der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó angefordert hat, nicht ins Land kommen. Guaidó sprach von einer "absurden Reaktion eines Regimes, das sich nicht für die Bürger interessiert". Er bezeichnete den Streit um die Hilfslieferungen als einen "Test" für die Streitkräfte. Diese müssten entscheiden, ob sie die dringend benötigte Unterstützung ins Land ließen oder Befehle befolgen wollten.

Maduro: Venezuela "kein Bettler"

Der von vielen Ländern nicht mehr anerkannte Präsident Nicolás Maduro lehnt Hilfslieferungen ab. Sie seien ein Vorwand für eine US-Militärintervention. Venezuela sei "kein Bettler".

Tatsächlich gibt es in dem einst reichen Land eine massive Versorgungskrise. Wegen fehlender Devisen kann die Regierung kaum noch Lebensmittel, Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs importieren. Rund drei Millionen Venezolaner sind vor dem Elend in ihrer Heimat bereits ins Ausland geflohen.

Unter anderem mit einem Tankwagen wurde die Tienditas-Brücke abgesperrt.

Erstes Treffen der internationalen Kontaktgruppe

Parlamentspräsident Guaidó hatte sich Ende Januar zum Interimsstaatschef erklärt. Den Machtanspruch begründete er mit dem Argument, dass Maduros Wiederwahl im vergangenen Jahr eine Farce und das höchste Staatsamt daher vakant sei. Maduro lehnt einen Abgang vehement ab und betrachtet seinen Widersacher als Marionette der USA, die Venezuela unterwerfen und dessen Ölreichtum abgreifen wollten.

Mehrere europäische und lateinamerikanische Staaten wollen ab heute versuchen, einen Ausweg aus der Krise zu finden. Zu einem ersten Treffen kommt die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini dazu in Uruguays Hauptstadt Montevideo mit Vertretern von vier lateinamerikanischen und acht europäischen Staaten zusammen, darunter Deutschland. Die sogenannte Kontaktgruppe will innerhalb von drei Monaten einen Weg hin zu vorgezogenen Präsidentschaftswahlen in Venezuela ausloten.