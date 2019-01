Machtkampf in Venezuela Maduro zunehmend unter Druck

Für heute hatte Venezuelas Opposition landesweit zu Protesten gegen die Regierung aufgerufen. Oppositionsführer Guaidó setzt Präsident Maduro zunehmend unter Druck - mit internationaler Unterstützung.

Von Markus Plate, ARD-Studio Mexiko-Stadt

Zehntausende gingen gegen Maduro auf die Straße.

Regengüsse verzögerten am Vormittag zunächst den Beginn der Oppositionsproteste, dann aber nehmen die Entwicklungen in Venezuela an Fahrt auf: Zehntausende Menschen sind allein im Zentrum der Hauptstadt Caracas dem Aufruf der Opposition gefolgt und haben lautstark den Rücktritt von Präsident Nicolás Maduro gefordert.

Nicht nur das klassische, bürgerliche Oppositionslager, auch Tausende Menschen aus den Armenvierteln, Menschen, die unter Maduros Vorgänger, dem 2013 verstorbenen Hugo Chávez, überzeugte Anhänger eines revolutionären, chavistischen Prozesses waren: "Ich komme aus dem Armenviertel Petare, ich stand lange Zeit auf der Seite der Revolution. Jetzt haben sich mir die Augen geöffnet und ich will einen Wandel für Venezuela", sagte eine Demonstrantin. "Ich will Meinungsfreiheit. Es ist genug unter dem Joch Maduros. Wir wollen Freiheit!"

Putsch in Venezuela

tagesthemen 22:15 Uhr, 23.01.2019, Michael Stocks, SWR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-497533~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Guaidó erklärt sich selbst zum Präsidenten

Die Opposition will eine Übergangsregierung unter dem Vorsitzenden der oppositionell dominierten, aber von Maduro 2017 entmachteten Nationalversammlung, Juan Guaidó bilden und dann freie Wahlen vorbereiten. Guaidó, erst seit Anfang des Jahres das neue Gesicht der Regierungsgegner, rief sich trotz einer drohenden Verhaftung wegen Amtsanmaßung von begeisterten Anhängern als Interimspräsident aus: "Heute, am 23. Januar 2019, schwöre ich in meiner Funktion als Präsident der Nationalversammlung, die Zuständigkeit und Verantwortung der Exekutivgewalt Venezuelas zu übernehmen."

US-Diplomaten ausgewiesen

Präsident Maduro forderte seine Anhänger auf, ihm weiter zu folgen.

US-Präsident Donald Trump hatte noch während der Demonstrationen Guaidó als Präsidenten Venezuelas anerkannt - ein direkter Affront gegen die Regierung Maduros. Der reagierte deutlich: "Ich habe angeordnet, dass unsere Beziehungen zur Regierung der Vereinigten Staaten einer totalen und absoluten Revision unterzogen werden."

Bereits im Vorfeld hatte Maduro die Oppositionsproteste als von den USA gelenkt bezeichnet und den Vereinigten Staaten Umsturzabsichten vorgeworfen. Auch die Regierung hatte vor dem Präsidentenpalast Miraflores Tausende Regierungsanhänger zu Demonstrationen aufgeboten. Während die Lage bis in den frühen Nachmittag gespannt, aber weitgehend friedlich blieb, setzte die Nationalgarde später Tränengas gegen die Regierungsgegner ein.

Sicherheitskräfte gingen gegen die Demonstranten vor. Die Anhänger von Präsident Maduro gingen ebenfalls auf die Straße.

Viele Staaten erkennen Guaidó an

Der Konflikt zwischen Opposition und Regierung nimmt damit weiter zu - auch international: Während die USA, wie auch der Vorsitzende der Organisation Amerikanischer Staaten, Luis Almagro, auf einen Regimewechsel setzen, erkennen Länder wie Russland und China weiterhin Nicolás Maduro an. Die massiven Proteste von heute setzen Maduro allerdings so sehr unter Druck wie schon seit zwei Jahren nicht mehr.

Trump erkennt Guaidó als Präsident an

Markus Plate, ARD Mexiko-Stadt

23.01.2019 22:50 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.