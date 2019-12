Der Großbrand in der chilenischen Küstenstadt Valparaíso ist unter Kontrolle. Mehr als 200 Häuser wurden in der UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt zerstört. Die Behörden gehen von Brandstiftung aus.

Das Feuer in der chilenischen Hafenstadt Valparaíso wurde möglicherweise von Brandstiftern gelegt. "Wir sind nicht sicher, aber alles deutet darauf hin, dass das Feuer von gestern Absicht war, und in einem Gebiet sehr nahe an den Häuser begann", sagte Ezio Passadore, Notfallmanager von Valparaíso. Auch Innenminister Gonzalo Blumel geht von Brandstiftung aus.

Eine Frau löscht die letzten Glutreste in einem Haus in Valparaíso.

Brände unter Kontrolle

Mehr als 200 Häuser wurden in der Stadt an der chilenischen Küste durch das Feuer zerstört. Etwa 1000 Menschen waren betroffen. Die Brände seien zwar noch nicht vollständig unter Kontrolle, aber für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr mehr, teilte der Gouverneur der Region, Jorge Martínez, mit. In den nahegelegen Waldgebieten sei das Feuer noch "aktiv", sagte Ricardo Toro, Leiter des nationalen Notfallbüros.

Chiles Präsident Sebastián Piñera drückte den Betroffenen seine Anteilnahme auf Twitter aus: "Wir bedauern zutiefst diesen Brand, der so viele Familien in den Hügeln von Valparaíso betrifft, und das auch noch zu Weihnachten."

Starker Wind hatte die Flammen in der Küstenstadt angefacht.

Weihnachten in Notunterkünften

Todesopfer gab es nach Angaben der Behörden nicht. Zwölf Feuerwehrleute trugen Verletzungen davon. Die Brände waren am Heiligabend in Gras- und Waldgebiet auf zwei zwei Hügeln ausgebrochen. Die Feuer bewegten sich dann rasch zu den meist aus Holz und Blech gebauten Häusern der Gegend fort. Dutzende Familien mussten kurz vor Beginn der Weihnachtsfeierlichkeiten in Sicherheit gebracht werden. Einige verbrachten den Heiligabend in Notunterkünften.

Im vergangenen Monat gab es bereits mehrere Brände in Teilen Valparaísos. In Chile herrscht derzeit eine Rekord-Dürre. Valparaíso liegt im Westen Chiles, etwa 100 Kilometer von der Hauptstadt Santiago entfernt. Bekannt ist Valparaíso für seine bunten Häuser auf malerischen Hügeln und für steile Seilbahnen. Die Altstadt von Valparaíso gehört seit 2003 zum UNESCO-Weltkulturerbe.