Drohender Angriff der Türkei USA fordern Garantien für Kurden

Die USA haben vor ihrem Abzug aus Syrien Garantien für die Kurden in dem Land gefordert. Laut Sicherheitsberater Bolton verlangt Präsident Trump ein entsprechendes Bekenntnis von Staatschef Erdogan.

Die USA verlangt vor ihrem angekündigten Truppenabzug aus Syrien von der Türkei Garantien für die in Syrien kämpfenden Kurden. Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates (NSC) in Washington bestätigte Medienberichte, wonach Sicherheitsberater John Bolton dies vor seinem Treffen mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu in Jerusalem bekanntgegeben habe.

Die US-Regierung ist unter anderem besorgt darüber, was mit ihren kurdischen Alliierten im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) geschieht, sollte die Türkei sich stärker in Syrien einbringen. "Wir denken nicht, dass die Türken Militäroperationen unternehmen sollten, die nicht voll mit den USA abgestimmt sind und denen die USA nicht zugestimmt haben", sagte Bolton den Berichten zufolge.

US-Präsident Donald Trump verlange ein entsprechendes Bekenntnis von seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan, so Bolton. "Es gibt Ziele, die wir erreichen wollen, die den Abzug aus Syrien beeinflussen."

Türkei will kurdischen Einfluss eindämmen

Die Türkei will den kurdischen Einfluss an ihrer Südgrenze eindämmen und hat mit einer militärischen Offensive gedroht. Die von Ankara als Terrorgruppe angesehene kurdische YPG-Miliz hat die bislang von ihr kontrollierte Stadt Manbidsch den Truppen von Präsident Baschar al-Assad überlassen.

Zuletzt hatte US-Außenminister Mike Pompeo den syrischen Kurden den Schutz der USA zugesichert. Er wolle sicherstellen, "dass die Türken die Kurden nicht abschlachten", sagte er. Damit sorgte er für Empörung beim NATO-Verbündeten Türkei. Das Außenministerium in Ankara kritisierte, Pompeos Aussagen deuteten auf "einen besorgniserregenden Mangel an Wissen" hin.

US-Sicherheitsberater Bolton: "Es gibt Ziele, die wir erreichen wollen, die den Abzug aus Syrien beeinflussen."

Den engen Verbündeten beruhigen

Boltons Besuch in Jerusalem diente dazu, den engen Verbündeten Israel zu beruhigen. Trumps im Dezember verkündete abrupte Entscheidung für eine Beendigung der amerikanischen Präsenz in Syrien hatte Israel beunruhigt, da sich dadurch die Lage in dem Bürgerkriegsland gravierend verändern könnte.

Bolton nannte darüber hinaus als Bedingung für den angekündigten Truppenrückzug, dass auch die Reste ddes IS besiegt sein müssen.