Der Protest gegen Trumps Wunschkandidaten für den Surpreme Court wird lauter: Hunderte Juraprofessoren unterzeichneten einen Brief gegen die Berufung Kavanaughs. Die Republikaner drängen jedoch auf eine rasche Entscheidung.

Hunderte Juraprofessoren haben sich in einem Brief, den die "New York Times" veröffentlichte, gegen die Berufung von Brett Kavanaugh an den Surpreme Court ausgesprochen.

Kavanaugh besitze nicht die nötige Objektivität und Unparteilichkeit für das Richteramt, kritisierten die Verfasser des Schreibens, das bislang von mehr als 650 Professoren unterzeichnet worden ist.

Aggressiv, unbeherrscht, aufbrausend

Der Brief nimmt auch Bezug auf die Anhörung Kavanaughs vor dem Justizausschuss des US-Senats. Anstatt die Bereitschaft zu zeigen, mit dem Gremium zusammenzuarbeiten, habe Kavanaugh die Senatsmitglieder wiederholt auf unbeherrschte Art unterbrochen. Er sei aggressiv und aufhetzerisch aufgetreten. Ein Verhalten, das ihn für "jedwedes Gericht" disqualifiziere.

Kavanaugh ist der Wunschkandidat von US-Präsident Donald Trump für den Surpreme Court. Doch er wird von mehreren Frauen durch den Vorwurf der sexuellen Nötigung belastet. Kavanaugh bestreitet die Vorwürfe.

FBI-Bericht hat laut Medien Untersuchungen abgeschlossen

Unter dem Druck der Öffentlichkeit hatte Trump schließlich eine Untersuchung der Vorwürfe durch das FBI angeordnet, allerdings unter der Prämisse die Ermittler müssten schnell zu einem abschließenden Ergebnis kommen.

Denn eigentlich hatte der Senat schon längst über Kavanaughs Berufung an den Surpreme Court abstimmen wollen. Nun hoffen die Republikaner, die Abstimmung noch in dieser Woche abhalten zu können. Mehrere Medien berichteten am Mittwochabend, das FBI hätte seine Untersuchungen bereits abgeschlossen und den Bericht dem Weißen Haus vorgelegt. Noch im Laufe des Tages soll er auch an den Justizausschuss des Senats gehen.

Dessen Mitglieder sollen schon diesen Freitag entscheiden, der Mehrheitsführer der Republikaner, Mitch McConnell, setzte eine Abstimmung an.

Trump verhöhnt mutmaßliches Opfer

Ob Kavanaugh im Senat die nötige Mehrheit erhält, gilt als unsicher. Die Republikaner stellen 51 der 100 Senatoren. Fünf Senatoren - drei Republikaner und zwei Demokraten - gelten als unentschieden.

Präsident Trump hatte sich mehrfach hinter Kavanaugh als seinen Kandidaten für den Surpreme Court gestellt. Zuletzt stellte er die Glaubwürdigkeit von Christine Blasey Ford infrage, die Kavanaugh vorwirft, die in ihrer Zeit an der High-School vergewaltigt zu haben.

Vor allem die drei Republikaner, die in ihrem Votum als unsicher gelten, reagierten äußerst kritisch auf Trumps Attacke gegen Ford. Lisa Murkowski aus Alaska nannte Trumps Äußerungen "extrem bedauerlich", die Senatorin Susan Collins aus Maine nannte sie "schlichtweg falsch".

Und Jeff Flake, der republikanische Senator aus Arizona, der seine Kollegen überzeugte, die Vorwürfe gegen Kavanaugh doch noch vom FBI untersuchen zu lassen, meinte: "Das ist einfach nicht in Ordnung. Ich wünschte, Trump hätte das nicht getan. Das ist ziemlich entsetzlich."

Mit Informationen von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington