Der designierte US-Präsident Biden hat weitere Mitglieder seiner künftigen Regierung bekanntgegeben: Blinken wird Außenminister. Sein Amtsvorgänger unter Obama - Kerry - soll die Leitung des Klimaressorts übernehmen.

Das Team des designierten US-Präsidenten Joe Biden hat Antony Blinken als künftigen Außenminister bestätigt. Blinken war langjähriger politischer Berater Bidens in außenpolitischen Fragen und unterstützte ihn auch im Wahlkampf. Von 2013 bis 2015 war er stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater unter dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama und von 2015 bis 2017 der Stellvertreter von Außenminister John Kerry.

Biden will die Außenpolitik seines Landes neu ausrichten: Er versprach, die Beziehungen zu Verbündeten in aller Welt zu kitten und die USA in internationale Abkommen zurückführen. Zum Beispiel hat er eine Rückkehr ins Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt. Anders als der amtierende Präsident Donald Trump will er auch mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weiter zusammenarbeiten.

Kerry wird US-Klima-Beauftragter

Der 76-jährige ehemalige Außenminister Kerry wird seinerseits US-Klima-Beauftragter. Mit Alejandro Mayorkas soll zudem künftig erstmals ein Hispano-Amerikaner das Heimatschutzministerium leiten, das unter anderem für Einwanderung zuständig ist. Das Biden-Team bestätigte auch Medienberichte, wonach Jake Sullivan Nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus werden und Linda Thomas-Greenfield die USA als Botschafterin bei den Vereinten Nationen vertreten soll. Zudem ist Avril Haines als Direktorin der US-Nachrichtendienste vorgesehen. Erstmals geht dieser Posten an eine Frau.

Knappe Verhältnisse im Senat

Im Wahlkampf hatte Biden versprochen: "Meine Regierung wird wie Amerika aussehen." Vielfalt dürfte also das Motto sein. Biden soll am 20. Januar als neuer Präsident vereidigt werden.

In einer Mitteilung erklärte er nun: "Wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn es um unsere nationale Sicherheit und Außenpolitik geht." Er brauche ein Team, das an Tag eins bereit ist, ihm zu helfen, "Amerikas Platz am Kopf des Tisches zurückzuerobern, die Welt für die größten Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, zusammenzubringen und unsere Sicherheit, unseren Wohlstand und unsere Werte voranzubringen".

Bidens Kandidaten für die Ministerposten müssen alle noch vom Senat bestätigt werden. Dort haben derzeit die Republikaner eine knappe Mehrheit. Die Mehrheitsverhältnisse könnten sich aber durch zwei Stichwahlen im Bundesstaat Georgia Anfang Januar noch verschieben. Biden wurde von US-Medien zum Sieger der Präsidentenwahl vom 3. November erklärt, der republikanische Amtsinhaber Trump weigert sich aber, seine Niederlage einzuräumen.