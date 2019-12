US-Bericht zum Afghanistan-Krieg "Wer will sagen: Es war umsonst?"

Seit dem Beginn des Krieges in Afghanistan 2001 erklären die USA, der Einsatz gegen den Terrorismus sei notwendig und bringe Fortschritte. Doch in Wirklichkeit wurde das Versagen offenbar geschönt und vertuscht.

Von Julia Kastein, ARD-Studio Washington

Truppenbesuch des US-Präsidenten Ende November in Afghanistan: Donald Trump versichert den Soldaten auf der Bagram Air Base nördlich von Kabul, dass er Thanksgiving nirgends lieber wäre als bei ihnen - und setzt hinterher, dass niemand auf der Welt das großartige Militär der Vereinigten Staaten schlagen könne.

Die Realität in Afghanistan sieht anders aus: seit 18 Jahren kämpfen die USA dort. Und genauso lang gauckelt die jeweilige Regierung der US-Bevölkerung vor, es würden Fortschritte erzielt. Obwohl sie weiß, dass das nicht stimmt - und dieser Krieg nicht zu gewinnen ist. Das belegen Interviews mit über 400 Militärs, Diplomaten und Regierungsmitarbeitern, über die die Washington Post Online jetzt berichtet.

"Wer will sagen, es war umsonst"

Einer der Befragten: Michael Flynn, Trumps erster Nationaler Sicherheitsberater, Leutnant General der US-Armee im Ruhestand. Flynn diente mehrfach in Afghanistan, war sowohl in der Bush als auch in der Obama-Regierung eine der zentralen Figuren im Anti-Terror-Kampf. Und immer wieder, schilderte er schon 2015, habe es von der Regierung geheißen: Wir machen einen tollen Job.

Und er habe sich gefragt: wenn wir so einen tollen Job machen - warum fühlt es sich dann so an, als ob wir verlieren würden. Ähnlich groß der Frust Douglas Lute. Er war von 2007 bis 2010 als stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater direkt zuständig für Afghanistan. Und erklärte im Interview 2016 laut veröffenlichem Transkript:

"Wir hatten keine Ahnung was wir in Afghanistan taten. Wenn die amerikanische Öffentlichkeit geahnt hätte, wie groß das Ausmaß der Ahnungslosigkeit war... 2400 gefallene Soldaten. Wer will da sagen: es war umsonst?"

US-Behörde hielt Bericht unter Verschluss

Das Besondere an den Interviews: sie wurden von einer US-Behörde geführt und zwar vom Büro des Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau in Afghanistan. Die Stelle sollte herauszufinden, welche Lektionen man aus dem Konflikt gelernt habe. "Lessons Learned" hieß das Projekt - doch die dafür geführten Interviews wurden unter Verschluss gehalten. Erst nach jahrelangen Gerichtsprozessen hat die Washington Post sie jetzt bekommen. Die allermeisten Namen waren geschwärzt - und die vernichtendsten Zitate tauchten in den bislang veröffentlichten Berichten der Behörde gar nicht auf.

Deren Chef, Special Inspector General John Sopko begründete das gegenüber der Post damit, dass es ihnen um die Information an sich gegangen sei - und wenn die Bedingung dafür war, die Namen der Interviewten geheim zu halten.

Geschönte und gefälschte Studien und Statistiken

Unter den geschwärzten Namen war auch der eines ehemaligen Elitesoldat, der später für den Nationalen Sicherheitsrat arbeitete.

"Was haben wir für unsere Billion Dollar bekommen? Nachdem wir Osama Bin Laden getötet haben, habe ich gesagt, dass Osama in seinem wässrigen Grab lachen würde, wenn er wüsste, wieviel Geld wir in Afghanistan ausgegeben haben."

Viele der Befragten schilderten das Bemühen der Regierung, die Öffentlichkeit über die Wahrheit im Dunkeln zu lassen. Statistiken und Studien wurden geschönt und gefälscht, um die Situation möglichst positiv darzustellen.

Gebrochene Versprechen

Die Marschrichtung hatte US-Präsident George W. Bush schon 2002 festgelegt. Ein halbes Jahr nach dem Beginn des Krieges erklärte er vor Kadetten, dass die Geschichte Afghanistans eine Geschichte der gescheiterten Militäreinsätze sei. Aber die USA, versicherte Bush, werde diesen Fehler nicht begehen

Auch Präsident Obama versprach noch 2015, dass der Krieg in Afghanistan spätestens 2016 zu Ende sein werde. Tatsächlich sind nach wie vor 15.000 US-Truppen vor Ort. Nach wie vor ist das erklärte Ziel des Einsatzes in Afghanistan zu verhindern, dass von dort weitere Terror-Anschläge auf die USA geplant werden können. Ein anderes Ziel wurde inzwischen aufgegeben: die Taliban besiegen. Stattdessen wollen die USA einen Friedensschluss vermitteln. Aber auch das ist bislang nicht gelungen.