US-Angriff IS-Anführer in Syrien getötet Stand: 03.02.2022 14:30 Uhr

Das US-Militär hat nach Angaben des Weißen Hauses bei einem Einsatz im Nordwesten Syriens den Anführer der Terrormiliz IS getötet. US-Präsident Biden erklärte, er habe den Angriff in der vergangenen Nacht angeordnet.

Bei einem Einsatz der US-Truppen in Syrien ist laut dem Weißen Haus der Anführer der Terrorgruppe IS, Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi, getötet worden. US-Präsident Joe Biden teilte mit, alle an der Operation beteiligten Amerikaner seien unverletzt geblieben. Er kündigte an, sich im Verlauf des Tages an die US-Bürgerinnen und -Bürger zu wenden und über den Einsatz zu informieren.

Zuvor hatten bereits das Pentagon und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte von einem US-Einsatz im Nordwesten Syriens berichtet. Nach Angaben der Beobachtungsstelle wurden dabei 13 Menschen getötet - unter ihnen auch sieben Zivilisten, darunter vier Kinder. Ersthelfer berichteten von sechs Kindern und vier Frauen.

Augenzeugen berichteten über Angriff

Anwohner und Aktivisten berichteten von einem großen Bodenangriff und von US-Streitkräften, die mit Hilfe von Lautsprechern Frauen und Kinder aufforderten, das Gebiet zu verlassen. Sie beschrieben den Einsatz als die größte Militäroperation seit der Tötung des IS-Chefs Abu Bakr al-Bagdadi im Oktober 2019.

Die Beobachtungsstelle erklärte, Truppen der US-geführten Koalition seien mit Hubschraubern in dem Gebiet gelandet und hätten ein Haus attackiert. Es sei zu Zusammenstößen mit Kämpfern am Boden gekommen.

Bei dem US-Angriff sollen auch mehrere Zivilisten getötet worden sein. Bild: dpa

IS versuchte wieder stärker Fuß zu fassen

Weite Teile der nordwestlichen Provinz Idlib werden von Kämpfern kontrolliert, die von der Türkei unterstützt werden. Die Gegend ist jedoch auch eine Hochburg der Terrorgruppe Al-Kaida. Andere militante Extremisten haben in der Region ebenfalls Unterschlupf gefunden.

Die Operation erfolgte vor dem Hintergrund von Bemühungen der Terrorgruppe "Islamischer Staat", wieder stärker in der Gegend in Erscheinung zu treten. Sie hatte in der Region zuletzt mehrere Attacken ausgeführt. Bei dem größten IS-Angriff seit dem Zerfall des von der Terrorgruppe ausgerufenen Kalifats im Jahr 2019 wurde ein Gefängnis im Nordosten Syriens angegriffen, um dort einsitzende IS-Angehörige zu befreien.