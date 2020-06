Der regierungskritische Regisseur Serebrennikow ist in Moskau schuldig gesprochen worden, bleibt aber auf freiem Fuß. Das Verfahren gegen ihn wegen Unterschlagung öffentlicher Gelder war international kritisiert worden.

In einem umstrittenen Prozess wegen angeblicher Unterschlagung öffentlicher Gelder ist der russische Regisseur Kirill Serebrennikow zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. "Serebrennikows Rehabilitierung ist ohne eine richtige Gefängnisstrafe möglich", sagte die zuständige Richterin Olessja Mendelejewa in Moskau. Dem Theater- und Filmregisseur werde aber die Leitung kultureller Einrichtungen untersagt, zudem werde ihm eine Geldstrafe auferlegt. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor sechs Jahre Haft beantragt.

Es sei nicht nötig, ihn von der Gesellschaft zu isolieren, sagte die Richterin der Agentur Interfax zufolge. Zudem sollten er und sein Team die laut Anklage veruntreute Summe von 129 Millionen Rubel (1,6 Millionen Euro) in die Staatskasse zurückzahlen. Mit Serebrennikow standen auch seine Kollegen Sofja Apfelbaum und Alexej Malobrodski sowie Juri Itin vor Gericht. Die Ermittlungen gegen sie liefen seit Sommer 2017.

Zahlreiche Solidaritätsbekundungen

Das Verfahren gegen den auch in Deutschland bekannten Künstler gilt als Schauprozess gegen die liberale Kunstszene in Russland. Zahlreiche russische Künstler veröffentlichten im Vorfeld der Urteilsverkündung Videos, in denen sie ein ungerechtes Justizsystem beklagten. Insgesamt etwa 400 Unterstützer, darunter Schauspieler, Sänger und Kulturschaffende, erschienen vor dem Gerichtsgebäude in Moskau. Auch der prominente Rapper Oxxxymiron (Oksimiron) hatte seine zwei Millionen Follower bei Instagram aufgerufen, zum Gerichtsgebäude zu kommen.

Russischer Regisseur Serebrennikow verurteilt

tagesschau 17:00 Uhr, 26.06.2020, Jo Angerer, ARD Moskau





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-721293~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Bei Verkündung des Strafmaßes brach Jubel unter den Demonstranten aus. Einige weinten vor Erleichterung, dass der Star nicht ins Gefängnis muss. Er sei nicht zufrieden mit dem Urteil, sagte Serebrennikow. Sein Verteidiger Dmitri Charitonow kündigte an, dagegen vorzugehen. Die Richterspruch sei noch nicht rechtskräftig. Serebrennikow sagte unter Beifall seiner Fans: "Danke für Eure Unterstützung. Danke, dass Ihr an unsere Unschuld glaubt. Für die Wahrheit muss man kämpfen."

Im Zusammenhang mit dem Prozess sagte die prominente Kulturexpertin Irina Prochorowa im Radiosender Echo Moskwy, Russland erlebe gerade die "Wiedergeburt einer stalinistischen Repressionsmaschine". Der Philosoph Leonid Gosman sprach von einem "echten Hass" des Machtapparats gegen Serebrennikow. "Das ist ein Regime, das gegen alles Lebendige, gegen alles Talentierte ist", sagte er in einer Videoschalte der Internetplattform des Radiosenders.

Kirill Serebrennikow gilt als wichtiger Regisseur der liberalen Kunstszene Russlands.

Protest in Berlin

Auch in Deutschland zeigten sich viele unter dem Schlagwort #freekirill im Internet solidarisch. In Berlin fand eine Protestaktion statt, zu der auch der Schauspieler Lars Eidinger aufgerufen hatte. Vor der russischen Botschaft versammelten sich laut der Dramaturgin Birgit Lenners etwa 120 Unterstützer Serebrennikows und forderten seine Freilassung. Wie Lengers schilderte, wurde vergeblich versucht, dem Botschafter eine Unterstützerliste mit 56.000 Unterschriften zu überreichen.

Der Starregisseur übt in seinen Filmen und Theateraufführungen immer wieder auch Gesellschaftskritik. Serebrennikow hatte in seinem Schlusswort vor Gericht am Montag seine Unschuld beteuert und hervorgehoben, dass in dem Verfahren keine Beweise vorgelegt worden seien.

Im vergangenen Jahr kam Serebrennikow nach mehr als anderthalb Jahren im Hausarrest mit Einschränkungen auf freien Fuß. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie internationale Stars hatten sich für ihn eingesetzt.