Der US-Entertainer Bill Cosby ist wegen schwerer sexueller Nötigung verurteilt worden. Eine Jury sprach ihn schuldig, eine Frau unter Drogen gesetzt und missbraucht zu haben. Nun droht ihm eine lange Haftstrafe.

Der in den USA wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte frühere TV-Star Bill Cosby ist von einer Jury für schuldig befunden worden. Die Geschworenen - sieben Männer und fünf Frauen - des Gerichts in Norristown im US-Bundesstaats Pennsylvania sahen die Schuld des 80-Jährigen in allen Punkten der Anklage als erwiesen an. Er könnte für jeden der drei Anklagepunkte wegen schwerer sexueller Nötigung jeweils mit bis zu zehn Jahre Haft bestraft werden.

Vorfall von 2004

Der einstige Comedy-Star musste sich vor Gericht wegen eines Falls aus dem Jahr 2004 verantworten. Er soll die Angestellte der Temple University, Andrea Constand, in seinem Haus in einem Vorort von Philadelphia unter Drogen gesetzt und sich an ihr sexuell vergangen haben.

Cosby hatte die Anschuldigungen bestritten und beteuert, er habe mit der Frau einvernehmlichen Sex gehabt. Seine Verteidigung bezeichnete Constand als Trickbetrügerin, die falsche Vorwürfe gegen Cosby erhoben habe, damit sie ihn verklagen könne. Im Zuge einer außergerichtlichen Einigung hatte ihr Cosby vor zwölf Jahren 3,38 Millionen Dollar gezahlt.

Andrea Constand hatte Bill Cosby beschuldigt, sie 2004 missbraucht zu haben.

Bis zur Strafmaß-Verkündigung auf Kaution frei

Als das Urteil verlesen wurde, starrte Cosby geradeaus. Wenige Momente später beschimpfte er den Richter Kevin Steele als "Arschloch", nachdem der Staatsanwalt darum bat, dass Cosby sofort ins Gefängnis kommt, da er fliehen könne. Cosby bestritt, dass er ein Flugzeug hat. Der Richter entschied, dass Cosby auf Kaution frei bleiben kann, bis über das Strafmaß entschieden ist.

In einem ersten Prozess im vergangenen Jahr hatten sich die Geschworenen nach sechstägigen Beratungen nicht auf ein Urteil einigen können. Deshalb gab es einen neuen Prozess.

Etwa 60 Frauen beschuldigen den Schauspieler, sie in früheren Jahrzehnten missbraucht zu haben. Da die meisten Anschuldigungen verjährt sind, beschränkte sich auch der jüngste Prozess auf den Fall Constand.