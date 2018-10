Nach dem Unwetter auf Mallorca wird auch nach zwei Deutschen gesucht. Das bestätigte die Regierung der Balearen. Mindestens zehn Menschen wurden durch den sintflutartigen Regen getötet. Viele Häuser wurden überschwemmt.

Das Unwetter mit sintflutartigem Regen hat auf Mallorca mindestens zehn Menschen getötet. Drei Menschen werden noch vermisst - ein fünfjähriger Junge und ein deutsches Ehepaar. Das bestätigte die Regierung der Balearen. Gegenüber spanischen Medien bestätigte auch das deutsche Konsulat die Vermissten. Zuvor hatten spanische Rettungskräfte auf Twitter darüber berichtet.

Von Wassermassen überrascht

Der Junge war mit seiner Mutter und seiner Schwester im Auto unterwegs, als sie von den Wassermassen überrascht wurden. Nach Augenzeugenberichten konnte die Mutter die Schwester noch aus dem Auto retten, den Sohn aber nicht. Die Mutter starb danach in den Fluten, ihr Leichnam wurde geborgen.

In der 8000-Einwohner-Gemeinde Sant Llorenç rund 60 Kilometer östlich der Hauptstadt Palma gab es mehrere Todesopfer. Dort war am Dienstag ein Sturzbach über die Ufer getreten. Die Wassermassen verwandelten Straßen innerhalb von Minuten in reißende Flüsse.

Zahlreiche Autos wurden mitgerissen und Häuser unter Wasser gesetzt, wie auf Bildern und Videoaufnahmen von Medien und des meteorologischen Dienstes der Balearen zu sehen war. Bewohner versuchten verzweifelt, das Wasser mit Eimern aus ihren Häusern zu schippen.

Inzwischen laufen dort die Aufräumarbeiten. Unter den freiwilligen Helfern ist auch ein Prominenter aus dem Nachbarort: Tennisstar Rafael Nadal war mit Gummistiefeln und Besen im Einsatz. Außerdem öffnete er seine Tennis-Akademie in Manacor für Nachbarn, die nicht in ihre Wohnungen können und ein Not-Quartier brauchen.

Tennisstar Nadal half beim Aufräumen in Sant Llorenc. Sein Tenniscamp Manacor wurde zur Notunterkunft umfunktioniert.

Betroffene Gegend wird zum Katastrophengebiet

Die Rettungsteams waren mit rund 400 Hilfskräften im Einsatz. Oberste Priorität hatte die Suche nach Vermissten. Neben Dutzenden Fahrzeugen wurden auch vier Hubschrauber, ein Flugzeug und ein Schiff eingesetzt.

Die spanische Regierung will heute die betroffene Gegend zum Katastrophengebiet erklären und Hilfen auf den Weg bringen. Die Regierung der Balearen schickt Experten in die verwüsteten Dörfer, die sich ein Bild von den Schäden machen sollen.

Seltenes Wetterphänomen

Die Menschen im Osten Mallorcas fragen sich, wie es zu diesem verheerenden Unwetter nur kommen konnte. Meteorologen sprechen von einem Wetter-Phänomen, das etwa alle 50 bis 80 Jahre einmal auftaucht - bei dem innerhalb von kürzester Zeit mehr als 100 oder wie in Sant Llorenc gut 200 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Herbst-Unwetter seien normal in der Gegend, sagt Dorfbewohnerin Francisca, aber so etwas nicht. "Das habe ich hier zum allerersten Mal erlebt und ich kenne den Ort seit 30 Jahren."

Die Urlaubsinsel Mallorca wurde am Dienstagabend von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht.

Mit Informationen von Marc Dugge und Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid