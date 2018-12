Nach der Annahme des UN-Migrationspakts haben sich die Vereinten Nationen nun auf einen Pakt zum Umgang mit Flüchtlingen geeinigt. Länder wie Deutschland könnten damit entlastet werden.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Flüchtlingsschutz als weltweite Gemeinschaftsaufgabe - das ist die Idee des jetzt von der UN-Generalversammlung in New York mit großer Mehrheit verabschiedeten UN-Flüchtlingspaktes.

Vier Ziele wollen die 181 Staaten erreichen, die für das Abkommen stimmten: Aufnahmenationen von Flüchtlingen, überwiegend selbst Entwicklungsländer, sollen entlastet werden. Die Eigenständigkeit der Flüchtlinge soll erhöht, der Zugang von Flüchtlingen zu Drittstaaten erleichtert und die Fluchtursachen in den Herkunftsländern so bekämpft werden, dass eine Rückkehr in Sicherheit und Würde möglich ist.

Entlastung für Deutschland

Auf 24 Seiten formuliert das Schwesterabkommen zum gerade erst beschlossenen UN-Migrationspakt Flüchtlingshilfe als globale Aufgabe. Lediglich die USA und Ungarn stimmten dagegen. Drei weitere Staaten enthielten sich. Es sei, so die schwedische UN-Vertreterin, ein rein humanitärer, unpolitischer Text. Solidarität und Kooperation aller Staaten, so Deutschland in der UN-Generalversammlung, sei der einzige Weg, die Flüchtlingsbewegungen weltweit zu koordinieren.

Der rechtlich nicht bindende Pakt stützt sich auf ohnehin bereits vorhandene Rechtsvorschriften wie die Genfer Flüchtlingskonvention, bestehendes EU-Recht und nationale Asylgesetze.

Das deutsche Außenministerium erklärte vor der Abstimmung, Deutschland erfülle bereits jetzt alle wesentlichen Ziele des Paktes. Befürworter des Papiers verweisen darauf, dass Länder wie Deutschland entlastet würden und im Gegenteil profitieren könnten, sollten die jetzt als freiwillige Selbstverpflichtung beschlossenen Standards künftig von mehr asylgewährenden Ländern eingehalten werden.